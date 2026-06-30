GROSSETO. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità fino alle 24 di mercoledì primo luglio, per quasi tutta la regione, ad esclusione della costa maremmana.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.