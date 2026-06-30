GROSSETO – Giornata con cieli irregolarmente nuvolosi quella di oggi sulla provincia di Grosseto, dove le nubi si alterneranno a schiarite senza particolari conseguenze. Domani, invece, il sole tornerà a essere protagonista su gran parte della Maremma grazie al consolidamento dell’alta pressione. Il caldo continuerà a farsi sentire, con temperature ben al di sopra delle medie del periodo e afa soprattutto nelle aree di pianura.

Oggi nubi sparse e clima afoso

Secondo le previsioni di 3BMeteo, la giornata di oggi sarà caratterizzata da nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Il tempo rimarrà in prevalenza asciutto, con un graduale miglioramento nel corso della serata. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e poi in rotazione da ovest-sudovest durante le ore più calde. Il mare si presenterà poco mosso.

Domani torna il sole

Mercoledì il tempo sarà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà interessare le aree collinari e il Monte Amiata, ma senza fenomeni di rilievo. Sulla costa e in pianura prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Temperature ancora elevate

Il caldo resterà intenso su tutta la provincia.

Nel nord della Maremma, tra Follonica e Massa Marittima, le temperature massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con minime comprese tra 21 e 22 gradi.

Nel Grossetano, comprese il capoluogo e la pianura, si toccheranno i 35 gradi, con minime intorno ai 21 gradi e condizioni di afa soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sull’Amiata il clima sarà più fresco, con massime tra 27 e 30 gradi e minime comprese tra 17 e 19 gradi.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime oscilleranno tra 31 e 33 gradi, mentre le minime si manterranno sui 22-23 gradi, mitigate dalla vicinanza del mare.

Quando tornerà la pioggia?

Chi aspetta un po’ di refrigerio dovrà probabilmente pazientare ancora. Le previsioni indicano infatti che la fase stabile proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’alta pressione ancora protagonista sulla Toscana. Solo sulle zone interne e sull’Amiata, durante le ore più calde, non si esclude la formazione di qualche isolato temporale di calore, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al momento non si intravedono perturbazioni in grado di portare piogge diffuse sulla provincia di Grosseto.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo