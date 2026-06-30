ISTIA D’OMBRONE – Far vivere il fiume, trasformandolo in un luogo di incontro, di sport e di scoperta del territorio. È questo l’obiettivo della prima maratona sperimentale in water bike organizzata da SupItalia SSD presso l’ex Circolo Canottieri di Istia d’Ombrone, un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva e che vuole segnare l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione dell’Ombrone.

L’evento, che ha coinvolto venti atleti – dieci donne e dieci uomini – è stato concepito come una prova pilota, una simulazione di quelle che in futuro potranno diventare vere e proprie manifestazioni agonistiche dedicate agli sport d’acqua. Al termine della gara sono stati premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria, ma il risultato più importante non è stato quello del cronometro. La vera vittoria è stata dimostrare che il fiume può diventare uno spazio da vivere, da frequentare e da valorizzare attraverso iniziative capaci di unire sport, turismo e promozione del territorio. La scelta di chiamare l’evento “maratona” nasce proprio dalla volontà di introdurre una componente agonistica, pur mantenendo lo spirito sperimentale della manifestazione. L’obiettivo era testare un format nuovo, verificare l’interesse degli atleti e del pubblico e porre le basi per un calendario di appuntamenti sempre più articolato. L’idea è quella di trasformare l’ex Circolo Canottieri di Istia in un vero punto di riferimento per gli sport fluviali.

Da qui potranno partire gare di water bike, competizioni di SUP, eventi dedicati alla canoa e iniziative aperte a sportivi, famiglie e appassionati provenienti anche da fuori provincia. Un progetto che punta a restituire centralità all’Ombrone e a far conoscere una parte del territorio spesso osservata solo da lontano, ma che offre scenari naturalistici di straordinario valore. Per Grosseto si tratta di un’idea innovativa. Se da anni il fiume è stato protagonista di iniziative legate principalmente all’educazione ambientale, alle attività scolastiche o alla tutela del suo ecosistema, oggi prende forma un concetto differente: fare dell’Ombrone un luogo dove praticare sport, organizzare eventi e vivere esperienze all’aria aperta, nel pieno rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce perfettamente in una visione moderna del turismo esperienziale, sempre più orientato alla scoperta autentica dei territori attraverso attività sportive sostenibili. Il fiume non viene più considerato soltanto come un elemento del paesaggio, ma come una risorsa capace di generare nuove opportunità per il territorio, valorizzando il patrimonio naturale della Maremma e creando occasioni di socialità e aggregazione. A promuovere questo progetto è SupItalia SSD, associazione sportiva nata nel maggio 2025 dall’entusiasmo di un gruppo di giovani atleti accomunati dalla passione per il mare, l’acqua e gli sport outdoor.

Fin dalla sua costituzione l’associazione ha perseguito un obiettivo preciso: promuovere uno stile di vita attivo e far conoscere il territorio attraverso esperienze sportive accessibili a tutti. Nel corso dell’estate 2025 SupItalia ha accompagnato circa duecento persone alla scoperta delle più suggestive calette del Monte Argentario, organizzando escursioni verso Cala dei Santi, Mar Morto, la Spiaggia del Purgatorio e lo Spacco della Regina. Esperienze che hanno unito attività sportiva, turismo lento e valorizzazione delle bellezze naturali della costa maremmana. Oggi quello stesso spirito viene trasferito sull’Ombrone. Le future escursioni prenderanno il via proprio dall’ex Circolo Canottieri di Istia, destinato a diventare il cuore operativo di un progetto che vuole riportare il fiume al centro della vita del territorio. La maratona sperimentale rappresenta quindi soltanto il primo passo.

L’obiettivo è costruire un calendario stabile di eventi sportivi, escursioni e manifestazioni capaci di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati, offrendo un nuovo modo di vivere Grosseto e la Maremma. Perché ogni territorio possiede risorse che spesso restano inespresse. L’Ombrone è una di queste. E iniziative come quella di ieri dimostrano che, con idee, passione e progettualità, anche un fiume può diventare un luogo di sport, di incontro, di turismo e di promozione del territorio. Un patrimonio da vivere, rispettare e far conoscere, affinché ogni sua goccia possa raccontare una parte della storia e dell’identità della Maremma.