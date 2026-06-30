ORBETELLO – Leggere ad alta voce, ascoltare passaggi di testi, dalla viva voce degli autori o di ospiti, e potersi anche confrontare su quanto si è letto e sulle emozioni che la lettura e l’ascolto hanno suscitato. È con questi obiettivi che alla Rsa “Costa d’Argento”, che la cooperativa Uscita di Sicurezza gestisce da Orbetello, prende il via nel mese di luglio “Letture a colazione”.

Ogni due settimane alle ore 10, a partire da mercoledì 8 luglio, autori locali o legati al territorio saranno presenti nella residenza per persone anziane per condividere la propria arte e una colazione.

“Per le persone anziane leggere insieme e condividere una forma di espressione artistica è un modo per mantenere la mente attiva – dice Anna Lo Bello, direttrice della struttura –. Per questo, sono molte le attività che vengono proposte ogni mese ai nostri residenti. ‘Letture a colazione’ rientra in questo calendario e intende creare un’occasione di condivisione, per ribadire anche il legame della residenza con la comunità”.

Il calendario di eventi si apre con un omaggio a Claudia Cardinale a cura di Antonella Monti. Nota, dopo i suoi libri su Talamone e sul buttero Giovanni Travagliati, come “la maremmologa”, Monti ha pubblicato su numerosi quotidiani e riviste, oltre ad aver lavorato come esperta dei luoghi in alcune fiction televisive girate sulla Costa d’Argento. Nella Rsa di Orbetello, quindi, ricostruirà la figura di Claudia Cardinale, in una conversazione con i residenti.

“Letture a colazione” prosegue il 22 luglio con Emidio Cagnoli, Anna Maria Schimenti, che porterà alcune sue poesie mercoledì 5 agosto, Silva Gentilini, mercoledì 19 agosto, Irene Piro, mercoledì 2 settembre, e Rosaria Manzo con un appuntamento dedicato alle fiabe, il 16 settembre.

Gli appuntamenti di “Letture a colazione” sono aperti ai familiari dei residenti e alla cittadinanza e possono essere l’occasione anche per visitare e vivere per qualche ora la struttura residenziale della città lagunare.