SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria dalla quale saranno individuati tre rilevatori incaricati di svolgere le attività del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, oltre a due riserve che potranno subentrare in caso di necessità.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di domenica 2 agosto esclusivamente in modalità digitale, tramite posta elettronica certificata oppure email, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Possono partecipare alla selezione i candidati che abbiano compiuto 18 anni, siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, godano dei diritti civili e politici e abbiano una buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Costituiranno titoli preferenziali, tra gli altri, il possesso di una laurea in discipline statistiche, economiche o sociali, precedenti esperienze nelle rilevazioni Istat e la residenza nel Comune di Scarlino. La graduatoria sarà formata esclusivamente sulla base della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.

I rilevatori selezionati parteciperanno alla formazione obbligatoria organizzata da Istat e saranno impegnati nello svolgimento delle interviste alle famiglie campione, nella gestione delle attività di rilevazione e nel supporto alle operazioni censuarie previste per l’edizione 2026 del censimento permanente. Gli incarichi avranno natura di lavoro autonomo occasionale e il compenso sarà corrisposto secondo le modalità stabilite da Istat.

L’avviso completo, la modulistica e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito internet del Comune di Scarlino.