SCARLINO – Una serata straordinaria all’insegna dello sport, del divertimento e della massima solidarietà. Venerdì sera, la storica discoteca Tartana ha ospitato la festa per il trentennale del Skf Sport Karate Follonica, un traguardo importante che la società sportiva ha scelto di celebrare con un gesto di immenso cuore: devolvere l’intero incasso della serata a favore di due associazioni del territorio.

Beneficiarie di questa importante donazione sono state due note realtà follonichesi: Ipf, impegnata nel portare avanti progetti rivolti alla disabilità, fra cui Casina Mia, un grande e meraviglioso progetto dedicato al “Dopo di Noi”, e l’associazione Biglie Sciolte, che riunisce i genitori di bambini autistici, nata per sostenere le famiglie e i minori autistici o con altre atipicità.

Grazie al grandissimo successo dell’evento, entrambe le associazioni hanno ricevuto un notevole contributo economico che rappresenterà una linfa vitale per il proseguimento e lo sviluppo dei rispettivi progetti.

Per questo motivo, Biglie Sciolte e Casina Mia desiderano esprimere, attraverso questo comunicato congiunto, il loro “più profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso gesto di generosità. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno lavorato alla perfetta riuscita della serata e, in particolare, ai DJ che si sono avvicendati in consolle, regalando musica ed energia: Carlo Dee, David Giovani e Luca Guerrieri“.

“Le associazioni desiderano inoltre rivolgere un ringraziamento davvero speciale alle proprietarie del Tartana, che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità, il che ha permesso di destinare ancora più risorse alle finalità benefiche della serata. A loro va la nostra più sincera riconoscenza – proseguono Biglie Sciolte e Ipf -. Esprimiamo profonda gratitudine anche al Free Biker Follonica e alla Leopoldina, che hanno contribuito in modo importante all’incasso finale, devolvendo a loro volta due cifre generosissime a sostegno delle cause. Infine, il grazie più grande va a tutta la cittadinanza e a chiunque abbia partecipato alla serata: con la vostra presenza e il vostro entusiasmo avete dimostrato che, quando Follonica si unisce, sa fare cose davvero meravigliose”.