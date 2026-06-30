GROSSETO – Questa mattina in sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e del direttore artistico dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” Antonio Di Cristofano, si è tenuta la conferenza stampa conclusiva relativa allo scambio culturale, attraverso la musica e la danza contemporanea, tra il Comune di Grosseto e la municipalità cinese di Nanping.

L’iniziativa rientra all’interno di un ampio progetto di collaborazione tra una consolidata realtà di danza contemporanea che ha la residenza artistica a Grosseto e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Presenti all’incontro anche i tre musicisti grossetani che a maggio si sono esibiti nel Paese asiatico: Jacopo Mai, Alessio Tonelli e Ilaria Pinelli.

L’accordo, siglato tra la Fondazione Grosseto Cultura e il partner cinese, rientra all’interno di un percorso di relazioni internazionali in cui l’amministrazione comunale crede fortemente, che mira allo sviluppo di sinergie in diversi ambiti, con particolare attenzione, in questo contesto, alla cultura e alla musica. Il festival internazionale, coordinato dal maestro Antonio Di Cristofano, si è svolto nel mese di maggio e ha visto l’esibizione a Grosseto di due giovani musiciste provenienti dall’area di Nanping. Parallelamente, nella seconda metà del mese, i tre studenti formatisi presso l’istituto musicale cittadino si sono esibiti in Cina, rappresentando la Maremma e le sue eccellenze artistiche e non solo.

L’ottimo riscontro, a seguito del viaggio in Cina, rappresenta un importante esempio di come la diplomazia culturale possa trasformarsi in un’opportunità concreta di promozione del territorio e delle sue qualità: in quest’ottica, il maestro Di Cristofano ha manifestato la propria disponibilità a mettere la sua esperienza e la sua rete di relazioni al servizio dei futuri progetti promossi dal Comune di Grosseto, con l’obiettivo di favorire nuovi scambi culturali e musicali con le realtà internazionali con cui l’Amministrazione è attivamente in contatto.

L’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale del Comune di Grosseto sta infatti portando avanti un intenso lavoro di sviluppo e consolidamento dei rapporti con numerosi partner esteri, tra cui Cottbus, Salou, Montenegro, Polonia e Paesi Bassi. Un’attività di pianificazione strategica che punta a creare occasioni di confronto e collaborazione nei settori della cultura, dell’arte, della formazione e della promozione territoriale, offrendo alle eccellenze grossetane nuove opportunità di crescita e visibilità oltre i confini nazionali.

“Lo scambio culturale tra Grosseto e la città di Nanping costituisce uno dei molteplici risultati più significativi del percorso di relazioni internazionali che la nostra amministrazione sta portando avanti con convinzione e dedizione. La cultura ha la straordinaria capacità di superare ogni distanza geografica, creando occasioni di dialogo, amicizia e crescita reciproca. Siamo orgogliosi che i nostri musicisti abbiano rappresentato Grosseto in Cina con professionalità e talento e, allo stesso tempo, di aver accolto nella nostra città le pianiste di Nanping, offrendo loro il prestigioso palcoscenico del Teatro degli Industri. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al maestro Antonio Di Cristofano, il cui contributo è stato determinante per la riuscita di questa importante iniziativa e siamo sicuri di molte altre a venire. Continueremo a investire nella cultura come strumento di pace, cooperazione e amicizia tra i popoli, convinti che relazioni come questa rappresentino un patrimonio di valore per la nostra comunità”, dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti.

L’assessore alla Cultura, Luca Agresti, aggiunge: “Questo scambio rappresenta un’esperienza musicale di grande valore, che ha permesso ai giovani artisti coinvolti di confrontarsi con realtà internazionali di alto livello e di vivere un percorso di crescita sia sul piano artistico che umano. Il progetto, nato nell’ambito del percorso di gemellaggio tra le due città, valorizza il talento dei nostri musicisti, porta in alto la nostra Grosseto e rafforza il ruolo della cultura come strumento di incontro e di collaborazione internazionale”.

”Questo progetto di scambio culturale e umano costituisce un’esperienza di straordinario valore artistico e umano – conclude il maestro Antonio Di Cristofano, che ha accompagnato la delegazione grossetana nel Paese asiatico – I nostri musicisti hanno avuto l’opportunità di esibirsi in prestigiose sale da concerto a Nanping, ricevendo un’accoglienza calorosa e vivendo da vicino la ricchezza della cultura cinese, dalle tradizioni del Parco Wuyi e del tè Dahongpao fino al suggestivo spettacolo Impression Dahongpao. Allo stesso tempo, è stato per noi un onore accogliere a Grosseto le pianiste provenienti da Nanping, che hanno regalato al pubblico un’esibizione di grande qualità nel teatro più prestigioso della città. La musica si conferma ancora una volta un linguaggio universale capace di creare dialogo, amicizia e comprensione tra i popoli. Ringrazio il Comune di Grosseto e l’Ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale per aver creduto in questo percorso, che auspico possa consolidarsi negli anni e dare vita a nuove occasioni di collaborazione internazionale attraverso la cultura”.