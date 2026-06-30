GROSSETO – Grato e soddisfatto per il piacere offertomi dalla lettura del nuovo libro di Tamara Gigli Sanesi, dal titolo La Maremma e i suoi Prefetti – dall’Unità d’Italia fino alla guerra di liberazione, vengo di seguito a dire qualcosa al riguardo.

In questo caso lo farò con un piacere davvero particolare, perché questo suo lavoro merita un plauso e un grazie. Sì, anche un “grazie”, per aver saputo realizzare una preziosità in cui storia e costume si prendono a braccetto e tratteggiano le vicende stesse di un Paese in evoluzione, in via di cambiamento e di crescita.

È attraverso l’alternarsi di queste figure istituzionali, rappresentanti locali del Governo, che si sviluppa una narrazione che ci porta, come evidenzia il sottotitolo, dal 1871 alla guerra di liberazione e alla Repubblica. Non anticiperemo nulla, per non togliere ai lettori il piacere della scoperta, ma ci permetteremo, dalla premessa stessa del libro, di fornire alcune utili informazioni.

In primis, il fatto che si tratta di una ricerca cronologica su questa istituzione, realizzata attraverso fonti d’archivio e notizie di stampa dell’epoca. Dare alle stampe – complimenti alla Innocenti Editore per questa sua nuova creatura – proprio nell’anno in cui si celebrano gli ottant’anni della Repubblica Italiana, questo testo appare un rispettoso omaggio a una delle istituzioni statali più antiche.

Un ruolo, quello del Prefetto, vasto e delicatissimo, al punto che, come accadeva nel 1860, doveva persino controllare e, all’occorrenza, ammonire gli stessi preti se parlavano in pubblico di politica.

Del resto, era sempre nelle Prefetture che si tenevano le aste per i trasporti postali, per la manutenzione dei fossi, dei ponti e delle strade, e persino lo svolgimento dei concorsi pubblici, come quelli per segretario comunale.

Per concludere, circa le altre trecento pagine del libro, siamo certi che la loro lettura, utilissima per ricerche e studi, sarà d’ora in poi addirittura qualcosa di essenziale per tutti coloro che, seriamente, vorranno entrare nella storia (vera) di Grosseto.

Chiudiamo qui il nostro “incipit” e lasciamo a voi il libero arbitrio della conoscenza.