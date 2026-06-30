GAVORRANO – Una mattinata di festa, giochi e condivisione per celebrare la conclusione dell’anno educativo e, allo stesso tempo, un traguardo importante: i 40 anni della Cooperativa Arcobaleno, realtà che da quattro decenni opera sul territorio nei servizi educativi e sociali, promuovendo inclusione, partecipazione e attenzione alle persone.

L’appuntamento si è svolto venerdì 26 giugno alla Finoria di Gavorrano, dove si sono ritrovati bambini, famiglie, educatori e operatori dei nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa: Cipì di Follonica, Orso Bruno di Massa Marittima, Ciuchino Mandarino di Tatti, Freccia Azzurra di Roccastrada, Bruco Verde di Valpiana e Fumacchio di Monterotondo Marittimo.

La scelta della location non è casuale. Ogni anno, infatti, la festa viene organizzata in un luogo diverso della Maremma con l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ai loro genitori le bellezze del territorio, trasformando il momento conclusivo dell’anno educativo in un’occasione di scoperta, incontro e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale locale.

Ad arricchire la mattinata è stato anche lo spettacolo della Compagnia Gattopicchi di Teatro Fisico, diretta da Laura Scudella, che ha visto la partecipazione degli utenti dei centri diurni gestiti dalla Cooperativa Arcobaleno, offrendo un momento di grande coinvolgimento e confermando il valore dell’inclusione come elemento centrale dell’identità della cooperativa.

Erano presenti Guido Tallone, pedagogista e formatore, Patrizia Scapin, consigliera del Comune di Gavorrano, e Sara Montemaggi, assessore all’Istruzione del Comune di Massa Marittima.

«La festa dei nidi è uno dei momenti più belli dell’anno educativo – spiega la coordinatrice pedagogica Valentina Del Dottore – perché permette ai bambini, alle famiglie, educatori e operatori di vivere insieme un’esperienza diversa dal quotidiano. Ogni anno scegliamo un luogo differente proprio per far conoscere le ricchezze del nostro territorio e rafforzare quel legame tra educazione, natura e comunità che rappresenta uno dei pilastri del nostro progetto pedagogico.»

Per il presidente della Cooperativa Arcobaleno, Renzo Mariani, la giornata ha assunto un significato ancora più speciale. «Festeggiare i quarant’anni della cooperativa insieme ai bambini e alle loro famiglie è il modo migliore per raccontare ciò che siamo. Arcobaleno non è soltanto servizi educativi: da quarant’anni operiamo nel sociale con numerosi progetti dedicati alle persone, promuovendo inclusione, solidarietà e partecipazione nelle comunità del territorio. Questa festa rappresenta perfettamente il nostro modo di lavorare: creare relazioni, valorizzare ogni persona e costruire occasioni di crescita condivisa.»

La giornata alla Finoria ha così unito il valore educativo della scoperta del territorio, il piacere dello stare insieme e il significato di un anniversario importante, confermando l’impegno della Cooperativa Arcobaleno nel costruire, da quarant’anni, una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.