GROSSETO – «Le dichiarazioni pubblicate sulla stampa confermano una realtà che sosteniamo da tempo: il futuro di GrossetoFiere non può essere affrontato attraverso un continuo rimpallo di responsabilità tra amministrazione comunale, opposizioni, soci e organi della società».

A dirlo è Giacomo Gori, consigliere comunale per I Love Grosseto.

«La crisi di GrossetoFiere non nasce oggi e non ha un solo responsabile. È il risultato di anni ed anni di errori, occasioni mancate e assenza di una strategia condivisa. A pesare sono state scelte poco lungimiranti, uno scarso coordinamento tra i soggetti istituzionali e i soci, una limitata trasparenza nei processi decisionali, un insufficiente coinvolgimento del territorio e, troppo spesso, un atteggiamento di sostanziale disinteresse da parte di enti e associazioni che avrebbero dovuto contribuire alla crescita del polo fieristico.

Non possiamo poi ignorare che il settore fieristico, negli ultimi anni, ha attraversato profonde trasformazioni. Per competere servivano idee nuove, capacità di innovare, investimenti e una visione chiara. Tutto questo è mancato».

«Continuare oggi a discutere esclusivamente di competenze statutarie o di chi avrebbe dovuto fare cosa serve a poco. Le responsabilità storiche sono diffuse e riguardano l’intero sistema politico, istituzionale, economico e societario. Per questo riteniamo sterile una contrapposizione che rischia soltanto di allontanare la soluzione del problema.

I Love Grosseto è convinta che la partita non sia affatto chiusa. Anzi, proprio la situazione attuale impone un cambio di metodo. Proponiamo l’immediata costituzione di una task force interistituzionale permanente, che coinvolga Comune di Grosseto, Provincia, Regione Toscana, Camera di Commercio, GrossetoFiere, associazioni di categoria, organizzazioni agricole, imprese, operatori turistici e rappresentanti del mondo produttivo».

«L’obiettivo deve essere chiaro: predisporre, entro tempi certi, un piano strategico condiviso che definisca il futuro del polo fieristico, individui la sua nuova missione, reperisca le risorse necessarie e accompagni concretamente la realizzazione degli interventi, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali competenti.

GrossetoFiere non può più essere terreno di scontro politico. Deve tornare a essere uno strumento di sviluppo economico, promozione territoriale e innovazione per tutta la Maremma».

«Come I Love Grosseto, continueremo a portare proposte concrete, perché crediamo che il ruolo della politica non sia alimentare le divisioni, ma costruire soluzioni. Il territorio ha bisogno di una visione condivisa, di responsabilità collettiva e della capacità di guardare avanti. È questo lo spirito con cui intendiamo contribuire al rilancio di GrossetoFiere e, più in generale, allo sviluppo della nostra comunità, valorizzando le professionalità che abbiamo, non imbrigliandole con le solite polemiche».