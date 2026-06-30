FOLLONICA – “Leggiamo con interesse la proposta avanzata dalle forze di centrosinistra sul futuro del Parco Centrale. Una domanda, però, nasce spontanea: perché queste idee emergono soltanto oggi, dopo essere passati all’opposizione?”. Così replica Forza Italia Follonica dopo le dichiarazioni del campo progressista sul Parco Centrale.

“Dopo 78 anni di governo della città, il centrosinistra si accorge improvvisamente di ciò che dovrebbe essere fatto – afferma Forza Italia -. Se davvero riteneva strategica la riqualificazione del Parco Centrale, perché non l’ha mai realizzata quando aveva la responsabilità di amministrare Follonica? La realtà è che il centrosinistra ha lasciato una città bloccata su molte opere strategiche, a partire dalla mancata approvazione del Piano Operativo, strumento fondamentale per programmare lo sviluppo del territorio”.

“Il tema del Parco Centrale non può essere affrontato come un intervento isolato – va avanti Forza Italia -. Deve essere inserito in una visione complessiva della città che comprende la riqualificazione della piazza antistante il Teatro, con la conseguente riorganizzazione dei parcheggi, l’apertura del varco delle Mura Magonali per collegare finalmente l’area ex Ilva con il Parco Centrale e ricucire una parte fondamentale del tessuto urbano, oltre allo sviluppo di una rete di percorsi ciclopedonali e aree verdi. L’assessore competente sta infatti lavorando a un progetto organico che punta a collegare realmente il centro cittadino con il Parco Centrale, l’area ex Ilva e l’area sportiva, rendendo Follonica una città più accessibile, sostenibile e vivibile. Una visione complessiva che guarda al futuro e non a singoli interventi scollegati tra loro”.

“È bene ricordare che proprio l’apertura del varco delle Mura Magonali è stata approvata per ben due volte all’unanimità dal Consiglio comunale, senza che la Giunta Benini abbia mai dato seguito a quella volontà politica. Se oggi il centrosinistra si riscopre improvvisamente paladino della riqualificazione del Parco Centrale, dovrebbe prima spiegare ai cittadini perché, pur avendo realizzato il parco nelle ultime tre legislature, non abbia mai ritenuto prioritario verificare il rispetto della convenzione dell’area mercatale e degli obblighi di manutenzione del verde e delle alberature. Chi oggi impartisce lezioni avrebbe dovuto esercitare un controllo puntuale quando amministrava. Se quell’area versa nelle condizioni che tutti conosciamo, è anche il risultato di anni di scarsa programmazione, manutenzione e vigilanza”.

“Fa sorridere che oggi chi ha amministrato Follonica per quasi otto decenni presenti proposte come se fosse estraneo alle responsabilità del passato. La differenza è che questa maggioranza di centrodestra sta affrontando temi rimasti irrisolti per anni, cercando di costruire una città moderna, connessa e capace di valorizzare il proprio patrimonio urbano – concludono dal partito -. Forza Italia continuerà a sostenere un progetto complessivo di rigenerazione urbana, fondato su una visione di lungo periodo e sulla realizzazione di opere attese da decenni. Perché Follonica ha bisogno di amministratori che realizzino ciò che promettono, non di chi riscopre le idee soltanto dopo essere passato all’opposizione”.