GROSSETO – «Dieci giorni. Tanto è dovuto durare il calvario di nostro figlio di 15 anni per poter essere finalmente sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una doppia frattura scomposta al braccio destro» a parlare e racontare la storia del figlio e il calvario sanitario affrontato sono Matteo Bartolini Matteo e Simona Colloraffi che puntano il diro «sulle criticità della sanità locale e sulla gestione dei trasferimenti tra diverse strutture ospedaliere, trasformando un infortunio in una vera e propria odissea burocratica e medica».

«I fatti iniziano venerdì pomeriggio 19 giugno a Saturnia quando nostro figlio cade in maniera accidentale in piazza Vittorio Veneto. Viene trasportato dalla Misericordia di Manciano, che ringrazio per il primo soccorso effettuato. Arriva al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Grosseto, dove viene accolto e visitato in modo ottimale dal pediatra di turno. Data la gravità della situazione, evidenziata dalle radiografie, il caso viene aggiornato al giorno successivo per la necessaria consulenza specialistica».

«Il sabato mattina, l’ortopedico di Grosseto che visita mio figlio conferma la diagnosi – prosegue il padre -: la doppia frattura scomposta richiede un intervento chirurgico. Tuttavia, lo specialista dichiara davanti a noi genitori di non potersi assumere la responsabilità di operare a Grosseto, ritenendo che l’operazione debba essere eseguita al centro di eccellenza “Meyer” di Firenze. Per rassicurarci, il medico assicura che avrebbe contattato personalmente un collega della struttura fiorentina per illustrare il quadro clinico e preannunciare l’arrivo del paziente per il giorno successivo».

«Fiduciosi nelle indicazioni mediche, affrontiamo il viaggio verso Firenze. Ma all’arrivo al Meyer, l’amara sorpresa: mio figlio non può essere ricoverato né operato lì. A sbarrare la strada è una rigida questione anagrafica stabilita dalle precise linee guida della normativa regionale toscana, che fissa a 14 anni il limite per l’età pediatrica per gli interventi ortopedici in quella struttura. Avendo 15 anni, le porte del Meyer si chiudono inevitabilmente per motivi istituzionali. Un dettaglio normativo insormontabile che lo specialista di Grosseto – operando nella stessa rete sanitaria regionale – avrebbe dovuto conoscere prima di firmare il trasferimento e inviare una famiglia a Firenze».

«Da qui inizia il nostro calvario: decidiamo allora di andare al pronto soccorso del Cto di Careggi, sempre a Firenze, dove è costretto a ricominciare da capo l’intero iter di accettazione in un ospedale per adulti. Lunedì 22 giugno, mio figlio viene visitato ufficialmente presso il reparto di traumatologia e ortopedia di Careggi. Lì, oltre a constatare la situazione, dichiarano che quel tipo di intervento si sarebbe potuto tranquillamente eseguire fin da subito all’ospedale di Grosseto, senza necessità di alcun trasferimento. Preso atto del cortocircuito iniziale, la struttura di Careggi inserisce il giovane nelle liste chirurgiche, comunicandoci una dolorosa realtà: a causa del sovraccarico della struttura e della normale programmazione interna, i tempi d’attesa stimati per l’operazione sono di una settimana-dieci giorni».

«In questo contesto, nessuna colpa è da imputare a Careggi, che ha preso in carico il paziente con professionalità e secondo i propri flussi di emergenza. La responsabilità risiede interamente a monte: se i protocolli regionali fossero stati consultati correttamente e mio figlio fosse stato trattenuto a Grosseto, non si sarebbero persi i giorni decisivi per l’intervento immediato» continua la famiglia.

«Nonostante l’attesa forzata, tengo a esprimere il più profondo e sentito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di traumatologia e ortopedia del Cto di Careggi. Fin dal momento del nostro arrivo in una situazione di forte stress, la struttura fiorentina ha dimostrato grande umanità, professionalità e attenzione clinica, prendendosi cura del paziente in modo impeccabile. Il risultato di questo incredibile rimpallo resta comunque racchiuso nei tempi: l’infortunio è avvenuto il 19 giugno; l’operazione chirurgica al Cto di Careggi è stata programmata soltanto per lunedì 29 giugno. Dieci giorni interi trascorsi con una doppia frattura scomposta, tra viaggi, dolore e lo stress psicologico di non sapere dove e quando mio figlio sarebbe stato finalmente curato. Una vicenda inaccettabile su cui abbiamo tutto il diritto di pretendere risposte chiare e ufficiali da parte dell’Asl Toscana Sud Est».