GROSSETO – Domenica 28 giugno il Lions Club Alta Maremma si è ritrovato nella suggestiva località del ristorante Amorvino Tenuta Fertuna in località Grilli, nel comune di Gavorrano, per la cerimonia del passaggio della campana tra il presidente uscente Adriano Mazzone e il presidente entrante Davide Calabrese, alla presenza di numerosi soci e ospiti tra cui il past governatore Antonino Poma, il presidente di zona M Bruno Bernardini, il presidente del Lions Club Orbetello I Presidi Luca Aldi e il presidente del Lions Club Salebrum Paolo Maggi.

«Adriano Mazzone, prima di passare la parola al neo presidente, ha elencato quelle che sono state le attività svolte dal Club durante la sua annata – spiegano dal Lions -: gli 800 anni del Comune di Massa Marittima, la genetica, le missioni di Pace, la viticultura, i villaggi minerari con la ristampa del libro su Niccioleta del professor Zipoli, l’ecologia con la Raee, il Pranzo Solidale, la disabilità dell’autismo, non tralasciando il rifornimento costante dello scaffale della solidarietà rivolto all’infanzia, la raccolta degli occhiali da vista e l’addestramento dei cani per non vedenti. Infine è doveroso ricordare anche l’Interclub “Codice Rosa” grazie al quale sono stati donati ai Pronto Soccorso degli ospedali della Toscana dei kit di prima necessità per le donne vittime di violenza, donata attrezzatura a Massadotta dove operano in maniera gratuita i soci lo psicologo Achille Aguggeri e il direttore sanitario Maurizio Spagnesi, donato un personal computer alla Università della Età Libera di Follonica; sotto la sua presidenza sono entrati quattro nuovi soci e il Club ha svolto attività a favore della comunità servendo 2.300 persone con 1.359 ore lavorate dai soci e con fondi raccolti per 40.866 euro e donati per 47.397 euro».

Dopo il passaggio della campana, il presidente Davide Calabrese ha presentato la nuova squadra che lo affiancherà quest’anno: segretario Maurizio Spagnesi, tesoriere Marco Francioli, cerimoniere Alberto Vannetti, censore Ezio Puggelli, addetto stampa Giorgio Testini, 1° vice presidente Achille Aguggeri; anticipando alcuni degli appuntamenti che prenderanno il via subito dopo la pausa estiva.

Il primo sarà domenica 4 ottobre, con una gita a Lucca, occasione di amicizia, cultura e condivisione. Successivamente, domenica 11 ottobre, in occasione della giornata nazionale per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità verrà organizzata una passeggiata Fit Walking aperta a tutta la popolazione lungo le mura di Grosseto, guidata da un istruttore Uisp.

«L’evento – proseguono gli organizzatori – sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto, dell’Asl Toscana Sud Est, della Uisp e dell’Avis, oltre naturalmente al Lions Club Alta Maremma e, se vorranno unirsi a noi, degli amici del Lions Club Grosseto Host. Sarà un’importante iniziativa dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Verso la fine di ottobre, in data ancora da definire, verrà organizzato un incontro pubblico presso la sala Tirreno, durante il quale avremo il piacere di ospitare il dottor Carlo Somma, direttore del pronto soccorso dell’Ospedale di Massa Marittima. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro quotidiano di professionisti che operano in un settore fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. Nel corso dell’incontro verrà donata una barella a supporto dell’attività del presidio ospedaliero. Alla fine di novembre verrà celebrata la Charter Night e la visita del governatore. Quest’anno l’appuntamento ha un valore ancora più speciale perché coincide con il sessantesimo anniversario del Lions Club Alta Maremma. Sessant’anni di amicizia, di service e di presenza sul territorio rappresentano un patrimonio straordinario che merita di essere celebrato».