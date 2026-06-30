CAPALBIO – È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi all’affitto per il 2026.
Per presentare la domanda è necessario, tra i vari requisiti, essere residenti del Comune di Capalbio e non essere titolari di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi a meno di 50 km dal territorio comunale.
“Il contributo – dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – rientra tra le misure più importanti che la Regione Toscana e l’amministrazione comunale offrono su un tema, quello della casa, che incide sempre di più sulla vita quotidiana delle famiglie. Con il bando per i canoni di locazione, quindi, possiamo aiutare concretamente le famiglie che ogni giorno si trovano ad affrontare il costante aumento del costo della vita”.
Per ottenere il contributo è necessario fare domanda entro mercoledì 29 luglio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Capalbio.
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