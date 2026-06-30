SORANO – Il Consiglio comunale di Sorano è convocato per venerdì 3 luglio alle ore 16.30 nella sala consiliare del palazzo comunale. Nel corso della seduta saranno discussi cinque punti all’ordine del giorno che riguardano l’attività amministrativa dell’ente.

Tra gli argomenti in programma figurano l’approvazione dei verbali della seduta precedente, la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale all’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora e l’adesione all’associazione nazionale Città dell’Olio, con l’approvazione del relativo statuto e della Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il nuovo Piano comunale di Protezione civile, strumento fondamentale per la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio, e a deliberare la determinazione del corrispettivo per l’affrancazione del vincolo sul prezzo massimo di cessione di un’unità immobiliare situata nell’area Peep di San Quirico, in via Santa Lucia.