FOLLONICA – È salito con l’auto sul marciapiede, percorrendo il lungomare Carducci, a Follonica, tra lo sconcerto dei turisti e dei cittadini.

Panico ieri sera nella Città del Golfo. Un anziano di 88 anni, sembra in stato confusionale, è stato fermato mentre percorreva il lungomare sul marciapiede. In molti avrebbero gridato di fermarsi ma l’uomo non sembrava proprio essersi reso conto di non essere in strada.

Sembra che l’uomo, che non sarebbe di Follonica, abbia chiesto informazioni stradali nella zona delle Tre palme. Purtroppo ha preso troppo alla lettera l’indicazione di andare “tutto a dritto”.

L’uomo è stato fermato all’altezza del ristorante Aloha. Sono intervenute le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza ma non ci sono stati feriti.