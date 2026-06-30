COLLINE D’ALBEGNA – Dal 1° luglio 2026 prenderà il via il cohousing leggero, un’iniziativa che fa parte del progetto “Dopo di Noi” della zona Colline dell’Albegna, un percorso avviato nel 2017 e realizzato con continuità ogni anno grazie al finanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dalla Legge 112/2016.

Realizzata in collaborazione con Giocolare Società Cooperativa Sociale e associazione Oltre lo Sguardo Aps, l’iniziativa avrà una durata di quattro mesi e coinvolgerà quattro ragazzi, che sperimenteranno un percorso di vita autonoma negli appartamenti messi a disposizione dall’associazione Oltre lo Sguardo a Orbetello, presieduta da Elena Patrizia Improta. Un’esperienza che consentirà ai partecipanti di acquisire e consolidare competenze nella gestione della quotidianità, favorendo un progressivo percorso di autonomia.

A partire dalla metà di settembre, saranno inoltre avviati soggiorni brevi e weekend fuori casa, organizzati dalla cooperativa sociale La Cometa Onlus e dall’associazione Il Sogno di Nidia. L’iniziativa coinvolgerà circa sette beneficiari e rappresenterà un’ulteriore occasione per consolidare competenze personali, relazionali e di autonomia.

Il progetto prevede particolare attenzione anche alle famiglie, che sono state coinvolte in un percorso di sostegno psicologico finalizzato ad accompagnarle nella gestione delle relazioni con i propri figli, impegnati nell’avvio o nel consolidamento del loro percorso verso una maggiore autonomia.

La Regione Toscana definisce annualmente gli indirizzi di programmazione e il budget destinato agli interventi, attraverso un costante confronto con i servizi territoriali e le associazioni impegnate nel settore, con l’obiettivo di promuovere percorsi di autonomia e inclusione per le persone con disabilità.

L’attuale partenariato, formalizzato tramite una procedura di co-progettazione avviata all’inizio del 2024 e valido per un triennio, è composto da quattro soggetti del terzo settore: Giocolare Società Cooperativa Sociale e associazione Oltre lo Sguardo Aps, costituite in Rti, la cooperativa sociale La Cometa Onlus e l’associazione Il Sogno di Nidia.

“Con queste attività, continuiamo a garantire la piena attuazione dei tre ambiti di intervento previsti dalla programmazione regionale, confermando il nostro impegno nella costruzione di percorsi personalizzati che favoriscano l’autodeterminazione, l’inclusione sociale e una migliore qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie” – commenta Roberta Caldesi, direttrice zona Colline dell’Albegna.