GROSSETO – Decisione a sorpresa per il Circolo Pattinatori 1951 Grosseto. Dopo una lunga elaborazione e valutazione, la società grossetana (foto u&emmediggì) ha deciso di rinunciare al prossimo campionato di serie A1. Consapevole di aver battuto il record di partecipazioni consecutive (ben sei al massimo torneo, dal 2020 al 2026), il consiglio direttivo ha deciso di destinare gli sforzi al vivaio, per essere di ritorno nel massimo campionato con atleti del proprio settore giovanile, che nel frattempo saranno cresciuti. Della decisione del consiglio direttivo del Cp sono stati informati anche gli organi federali che hanno manifestato il loro dispiacere, con l’augurio di rivedere al più presto i colori biancorossi ai vertici nazionali.

Il Circolo Pattinatori prende anche atto che l’amministrazione comunale ha approvato l’ampliamento e l’adeguamento del centro sportivo di via Mercurio e a questo punto, una volta rientrato in serie A, il Grosseto potrà disputare le partite in un impianto regolamentare e con i tutti i comfort necessari. Siamo i primi ad essere dispiaciuti di questa rinuncia, ma la difficile situazione finanziaria che sta colpendo gli sport minori, non risparmia nemmeno la nostra società. Il nostro pensiero va anche agli appassionati che invitiamo a comprendere le nostre ragioni, ai quali diamo appuntamento a settembre per la ripresa della nostra attività.

Il consiglio direttivo biancorosso ha deliberato di iscriversi al prossimo campionato di serie B.