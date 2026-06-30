FOLLONICA – Per tutta l’estate la Sala Allegri offrirà la location a un interessante progetto culturale, che si svolgerà attraverso incontri con autori e protagonisti della cultura italiana. Si tratta di presentazioni letterarie e dialoghi con il professor Claudio Spinelli, il giornalista Giovan Battista Brunori, il giornalista Daniele Capezzone, l’imprenditore Gaddo della Gherardesca e il giornalista Dario Fabbri.

Già il 7 giugno, un anticipo del progetto è stato svolto con l’incontro con il professor Claudio Spinelli, che ha presentato il libro “Il filosofo e il gallo“, con gli interventi di Valerio Meattini, professore ordinario di Filosofia teoretica, Università di Napoli, e il professor Paolo Poccetti, professore ordinario di linguistica, Università Tor Vergata di Roma.

5 luglio ore 19.00: Giovan Battista Brunori

Giornalista e saggista, è attualmente Caposede Rai (canali Rai tg1, tg2, tg3, RAInews24, Radio1, Radio2, Radio3, Rai International) per il Medioriente, con dirette nelle trasmissioni di approfondimento (tg2 post, Porta a Porta, ecc.). Archivista, giornalista caporedattore, al Tg2 Rai si è occupato per oltre vent’anni di Esteri e Informazione religiosa. È stato componente del Comitato di Redazione del Tg2. Quest’anno è vincitore dei premi: Premio Internazionale di giornalismo “Biagio Agnes” 2026, Premio Cimitile 2026. Presenta il libro “Il nuovo Medioriente. Il declino della mezzaluna sciita“.

26 luglio ore 18.30: Daniele Capezzone

Giornalista, saggista, opinionista e politico italiano.

Ex segretario di Radicali Italiani, è stato in passato Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Presidente della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. Dal 2025 è direttore del quotidiano “Il Tempo“. Presenta il libro “Trumpisti o Muskisti, comunque fascisti“.

30 agosto ore 18.30: Gaddo della Gherardesca

Discendente della nobile famiglia toscana (discendente del Conte Ugolino cantato da Dante), è un imprenditore che ha iniziato la sua carriera nelle multinazionali farmaceutiche per arrivare alla pubblicità, settore che lo impegna tuttora. Nato a Firenze, ha frequentato il liceo navale “Morosini” di Venezia, vive a Milano, ma definisce la sua vera casa il castello di famiglia a Castagneto Carducci. Imprenditore, vigneron, scrittore. Presenta il suo ultimo libro “Al tempo di una volta“.

10 settembre ore 18.30: Dario Fabbri

Giornalista e analista geopolitico italiano. Ha collaborato per anni con la rivista Limes, di cui è stato consigliere scientifico e coordinatore per l’America. Ha curato per otto anni la rassegna stampa estera di Rai Radio3. Nel 2022 è entrato a far parte della redazione di La7 come analista politico e ha poi fondato, insieme a Enrico Mentana, la rivista geopolitica Domino. Dal 2025 ne è diventato Direttore Responsabile. Talk su analisi geopolitica internazionale

“Ritengo – dice l’assessore alla cultura Stefania Turini – che questo progetto abbia la capacità di offrire ai cittadini uno spaccato importante della cultura italiana, con numerose sollecitazioni che toccano la storia, la politica e il giornalismo. È un pacchetto ricco, che sarà seguito e condotto dalla dottoressa Lucia Bottoni, che ci guiderà in un faccia a faccia stimolante. A Lucia un forte ringraziamento a nome di tutta la città”.