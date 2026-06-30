GROSSETO – «All’area verde della piscina comunale Finetti, in via Lago di Varano, in questi giorni si abbattono alberi e l’amministrazione comunale procede come un vero e proprio caterpillar, incurante dei regolamenti e dei cittadini«. I residenti di quell’area sono stati costretti a rivolgersi a un avvocato per scrivere una diffida al Comune e i tre gruppi di opposizione (Partito Democratico, Grosseto Città Aperta e Azione) hanno depositato un’interrogazione consiliare.

«Il regolamento del verde urbano dice una cosa semplice: prima di abbattere devono essere interpellati il Consiglio comunale e i cittadini. Non è un cavillo. È trasparenza. Eppure, è la seconda volta in pochi mesi: era già successo con i 215 alberi nell’autunno scorso, e oggi siamo punto e a capo con il Comune che dunque è pure recidivo. Chiediamo che le perizie siano messe sul tavolo e che, dove si toglie un albero perché se ne accerta realmente l’assoluta necessità, si pianti un albero, non un ramoscello». Questo chiede l’opposizione.

Lo diciamo con franchezza: per noi gli alberi contano. Contano esattamente come contano le opere pubbliche e una piscina sportiva è un’opera che serve al benessere dei cittadini, alla salute, allo sport, alla vita di un quartiere. Non c’è una parte “giusta” e una “sbagliata”: ci sono due interessi che meritano entrambi rispetto. Ed è proprio questo il punto. Le soluzioni migliori per una città non nascono scegliendo l’uno contro l’altro, ma costruendo un compromesso che li tenga insieme. E i compromessi seri si costruiscono con il lavoro e con la concertazione, non con le scorciatoie: ogni volta che si sceglie la via più comoda si rinuncia alla soluzione più giusta.

Nel merito, gli atti mostrano che la compensazione delle alberature è stata autorizzata con una siepe di arbusti al posto degli alberi ma l’art. 4 del regolamento impone di sostituire ogni albero abbattuto con un altro albero, e con specie autoctone. Rimpiazzare l’alto fusto con arbusti significa meno ombra, meno polveri e CO2 assorbite, meno valore per un’area che è di tutti: di chi frequenta la piscina e dei residenti che si vedono cancellare il verde sotto casa. Tra le piante rimosse, secondo la segnalazione del cittadino, anche un leccio e un cedro del Libano. Bastava sedersi a un tavolo per tempo per trovare la quadra tra l’impianto sportivo e gli alberi: non è stato fatto.

Ed anche questo viola le norme regolamentari, che consentono gli abbattimenti quale extrema ratio, solo dopo aver valutato ogni altra possibile soluzione alternativa.

«Siamo stanchi delle scelte fatte per la via più comoda alla politica: quelle che evitano la fatica del confronto e poi, in un modo o nell’altro, finiscono per colpire i grossetani. Sicurezza, sport e verde si possono tenere insieme: basta decidere alla luce del sole, portare i progetti in commissione prima della motosega e cercare davvero l’equilibrio, non l’imposizione. Le radici della fiducia tra cittadini e istituzioni vanno curate come quelle degli alberi: se le tagli di nascosto, prima o poi l’albero cade».