GROSSETO – Prosegue l’ondata di calore che da giorni sta interessando tutta la Maremma. Quella in corso è una delle ondate di caldo più estreme degli ultimi anni, con valori che hanno toccato record per il mese di giugno.

Anche la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, si presenta particolarmente afosa. Per oggi sono previsti picchi fino a 40 gradi in Toscana, con la Maremma tra le zone più colpite. A Grosseto sono attesi 37 gradi.

A pesare non sono solo le temperature diurne, ma anche le cosiddette “notti tropicali”, con minime che faticano a scendere sotto i 23 gradi, impedendo al corpo il giusto recupero.

La Regione Toscana, attraverso il sistema di Protezione civile, invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, limitare l’attività fisica all’aperto.

Si ricorda inoltre che è in vigore l’ordinanza regionale che, nei giorni di elevato rischio da stress termico, sospende le attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più calde per i settori interessati. La Regione continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione in raccordo con il sistema sanitario regionale.

La svolta attesa da mercoledì

Dopo giorni roventi, all’orizzonte si profila finalmente un cambiamento. Il Consorzio LaMMA conferma l’arrivo di un cambio di circolazione tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, che porrà fine alla più lunga ondata di calore.

A partire da martedì, pur restando alte le temperature, è atteso un aumento della nuvolosità sulle zone interne, con possibili temporali. Giovedì, in particolare, è previsto un calo termico. Da venerdì un nuovo graduale aumento delle temperature, ma la ventilazione da nord e nord-est e la scarsa umidità garantiranno condizioni più gradevoli.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.