CAPALBIO – Torna uno dei servizi più apprezzati dai residenti e dai turisti del territorio di Capalbio. Mercoledì 1° luglio sarà attiva la navetta gratuita OpenBus che da Capalbio Scalo permetterà di raggiungere la spiaggia di Macchiatonda.

“Siamo felici di poter garantire anche quest’anno – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – uno dei servizi più apprezzati e richiesti dai cittadini. Con OpenBus, oltre a promuovere un servizio totalmente gratuito per coloro che vorranno raggiungere la nostra costa, riduciamo il numero di autoveicoli sulle strade, diminuendo l’inquinamento, tutelando l’ambiente e decongestionando il traffico”.

Il servizio, affidato a Nannonibus autonoleggio, sarà gratuito e attivo tutti i giorni fino a lunedì 31 agosto. Sarà possibile dalla stazione di Capalbio Scalo raggiungere la spiaggia di Macchiatonda nei seguenti orari: ore 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

Il percorso contrario sarà possibile effettuarlo alle 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30.