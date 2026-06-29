FOLLONICA – Dopo l’incontro con le mamme del quartiere Campi Alti, a fine 2025, il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al decoro, al sociale e al verde Sandro Marrini avevano confermato l’impegno del Comune a realizzare un nuovo parco giochi.

E a distanza di pochi mesi, anche il quartiere Campi Alti potrà contare su un parco giochi dedicato, con uno spazio verde attrezzato dove giocare, riposarsi e leggere un libro. Uno spazio verde attrezzato per le famiglie che sarà inaugurato martedì 30 giugno alle 18.

“A seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni residenti del quartiere Campi Alti a Mare – intervengono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Sandro Marrini – avevamo valutato l’importanza di valorizzare concretamente una piccola area verde del quartiere, dedicandola in parte ai più piccoli: uno spazio semplice ma accogliente, con qualche panchina e alcuni giochi, un luogo di incontro e socialità“.

Dopo un primo sopralluogo dell’assessore, è stato organizzato un secondo sopralluogo insieme al sindaco Matteo Buoncristiani.

“Abbiamo individuato un’area idonea – proseguono Buoncristiani e Marrini – dove poter realizzare un intervento funzionale e utile ai bambini e agli adulti, uno spazio dove poter leggere un libro, incontrarsi, e domani, dopo sei mesi dai primi sopralluoghi, siamo a inaugurarlo, con grande gioia. Abbiamo completato i primi interventi come la piantumazione di nuovi alberi e l’illuminazione, ma questo è solo l’inizio. Vi invitiamo tutti all’inaugurazione e alla fruizione di questo spazio gradevole, che via via si strutturerà in modo sempre più efficace alle esigenze delle famiglie. E naturalmente continueremo ad ascoltare i cittadini, perché il miglioramento dei quartieri passa prima di tutto dal dialogo e dalla collaborazione“.