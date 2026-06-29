Foto di repertorio

MANCIANO – Incidente questa mattina lungo la strada statale 74, nel territorio comunale di Manciano, dove si sono scontrati un trattore e una motocicletta.

L’allarme al 118 è scattato alle 9.20. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’incidente si sarebbe verificato mentre il trattore stava effettuando una manovra di svolta e la moto era impegnata in un sorpasso.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 60 anni, che dopo le prime cure ricevute sul posto dai sanitari è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le ambulanze della Misericordia di Manciano e della Misericordia di Grosseto, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.