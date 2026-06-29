FOLLONICA – Un ramo si è spezzato da una pianta, questa sera, finendo sopra un’auto parcheggiata a Follonica.
L’incidente è avvenuto questa sera in via Monte Amiata.
L’auto colpita era in sosta sotto le piante.
A spezzare il ramo di pioppo potrebbe essere stato il vento. E’ da tempo che i residenti hanno fatto presente alle istituzioni della pericolosità della pianta per l’eccessiva altezza e mole della chioma» racconta chi vive in zona.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la vettura rimasta sotto il ramo.
Cronaca
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