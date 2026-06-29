ORBETELLO – Si è svolta, venerdì 26 giugno, la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Orbetello I Presidi.

L’evento ha sancito il passaggio delle consegne alla guida del Club, fra il presidente uscente Luca Aldi e la nuova presidente Luisa Giovannini. Alla serata conviviale erano presenti, oltre ai Presidenti dei Lions Club della Zona M, altre autorità lionistiche di altre circoscrizioni e locali e graditi invitati.

Il presidente uscente ha ricordato “i numerosi service portati a termine grazie all’impegno di tutti i soci e in particolare ha ringraziato i relatori dei meeting: Ecosistema lagunare Gianfranco Ravagnan; Mondo del calcio il giornalista sportivo Francesco Caremani; Intelligenza artificiale Rainer Masera; Crisi del giornalismo Giuliano Ferrara; La Costituzione europea il presidente Giuliano Amato; Situazione economica italiana Giorgio La Malfa”.

“Molto partecipato il service sull’uso consapevole di internet che ha visto la presenza delle quinte classi elementari e delle prime classi medie di Orbetello, mentre il service sull’Intelligenza artificiale ha interessato le classi quarte e quinte del Polo Liceale”.

“Altro service di rilevanza è stata la catalogazione dell’archivio storico di Giovanni Damiani, una persona – uno storico – orbetellano molto conosciuto, dedito alla raccolta di documenti, testimonianze del nostro territorio, che presto potranno essere consultate presso la biblioteca comunale di Orbetello. L’annata ha visto l’ingresso di tre nuovi soci, di cui uno nel corso della serata, e il trasferimento da altro Club, quale socio effettivo, del Past Governatore Antonino Poma”.

“Dopo lo scambio dei distintivi ha preso la parola la neo presidente Luisa Giovannini che, dopo aver ringraziato i soci per la fiducia riposta e presentato i componenti del Consiglio Direttivo, ha esposto per grandi linee le sue intenzioni programmatiche. Un programma di attività dell’annata che si delinea, nel rispetto della tradizione e all’insegna dello spirito che contraddistingue la nostra grande associazione, attraverso conferenze, incontri pubblici, dibattiti, raccolta di risorse finanziarie, con il fine di promuovere le linee tematiche del Lions International a favore dei più deboli e bisognosi, con una particolare attenzione verso il service a favore della Protezione Civile, tanto caro al prossimo Governatore Distrettuale Piero Fontana“.