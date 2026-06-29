ROMA – Abito sartoriale, droni in quota e una lista ospiti che profuma di spettacolo. Selvaggia Roma, volto noto della scena grossetana, ha detto “sì” al calciatore Luca Teti.

Presenze e retroscena

Tra cerimonia e poi alla cena c’è anche il manager Klaudjo Viska (nella foto in basso insieme a Selvaggia Roma durante . Un sodalizio che va oltre l’amicizia: Viska e Selvaggia da anni collaborano insieme, a vari eventi tra Grosseto e Maremma, l’ultimo sul palco di Orbetello per il Capodanno 2025/26.

Il team media

A firmare il racconto per immagini una squadra tutta grossetana. Fotografo ufficiale: Andrea Sapienza. Riprese video: Andrea Fabbreschi. Seconda camera: Jessica Tribocchi. A chiudere il cerchio, Obiettivo Spettacolo di Cristian Rossi con videomaking e droni per le vedute aeree.

La cerimonia

Eleganza misurata, dettagli di classe e una regia impeccabile. Ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport hanno brindato tra fuochi d’artificio e riprese dall’alto che promettono un album di nozze virale.

Da Grosseto a Roma, passando per i grandi eventi della costa: Klaudjo Viska e l’entourage grossetano dei fotografi si confermano garanzia di visibilità. E stavolta, il white carpet era quello di una storia d’amore.