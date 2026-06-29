GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha intitolato una via cittadina, l’ex via Nicaragua, al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rendendo omaggio a una delle figure più autorevoli della storia della Repubblica, simbolo dell’impegno dello Stato nella difesa della legalità e nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi, le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

“Con questa intitolazione Grosseto rende omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, lasciando un esempio di coraggio, integrità e senso del dovere che continua a essere un punto di riferimento per tutti noi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Il suo sacrificio, consumatosi nel 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia. Ma quel sacrificio non è stato vano. È diventato un simbolo di fedeltà ai valori repubblicani e un richiamo permanente al dovere di difendere la legalità, la giustizia e la libertà”.

“L’intitolazione di una via della nostra Grosseto a Carlo Alberto Dalla Chiesa rappresenta un gesto di profondo valore civile e istituzionale – afferma l’assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi –. Con questa scelta l’amministrazione comunale rende omaggio a un uomo che ha incarnato fino all’estremo sacrificio i valori dello Stato, della legalità e del servizio alla collettività. Dedicargli uno spazio della nostra città significa custodirne la memoria e riaffermare l’impegno delle istituzioni nella promozione della cultura della legalità, della giustizia e del rispetto delle regole”.

“L’intitolazione di una via a Carlo Alberto Dalla Chiesa consegna alla città un luogo della memoria dedicato a una figura che ha servito lo Stato con coraggio e senso del dovere – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – È un segno concreto con cui Grosseto rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori della legalità e delle istituzioni”.*

“Oggi inauguriamo una via dedicata a una figura che ha incarnato fino all’estremo i valori più alti dello Stato: il coraggio, il senso del dovere, la fedeltà alle istituzioni e il servizio al bene comune – conclude la consigliera comunale Amelia Gaviano – Per me questo momento ha anche un significato profondamente personale, legato alla tradizione di servizio della mia famiglia nell’Arma dei Carabinieri. Dalla Chiesa ci ha insegnato che la legalità non è un principio astratto, ma una scelta concreta, spesso difficile, che richiede sacrificio e responsabilità”.