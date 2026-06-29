GROSSETO – La grande boxe torna a Grosseto, come ogni anno, e si prepara ad accendere l’estate maremmana. Piazza Duomo è pronta a prendersi la scena con il campionato italiano dei pesi leggeri e con “Grosseto Boxing Night”, un evento che ormai è entrato nel cuore della città. Quello in programma venerdì 3 luglio, con inizio alle 21, si preannuncia come un grande evento collocato nella centralissima piazza cittadina, grazie alla collaborazione tra Rosanna Conti Cavini Boxe, Comune di Grosseto e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Sul ring salirà il campione in carica Francesco Acatullo, guidato dal maestro Luciano Bernini. Il pugile della scuderia Conti Cavini, che a referto vanta diciassette vittorie, difenderà per la seconda volta il titolo conquistato più di un anno fa a Orbetello. Anche lo sfidante Davide Carpentieri vanta numeri interessanti, con sei vittorie a referto, tutte per ko.

“Grosseto si conferma ancora una volta una città capace di ospitare eventi sportivi di grande prestigio, valorizzando il proprio centro storico e offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni di sport e spettacolo di alto livello – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. La “Grosseto Boxing Night”, con l’assegnazione del titolo italiano dei pesi leggeri, rappresenta un appuntamento di assoluto rilievo che dà lustro alla nostra comunità e rinnova una tradizione profondamente legata al territorio. Ringrazio Rosanna Conti Cavini, la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere iniziative che promuovono i valori dello sport, della passione, del sacrificio e del rispetto, contribuendo al tempo stesso a rendere Grosseto sempre più attrattiva attraverso eventi di qualità”.

“La Grosseto Boxing Night rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più significativi della nostra estate e conferma il forte legame che la città ha con il pugilato – aggiunge l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – Ospitare un titolo italiano significa offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello e, allo stesso tempo, valorizzare una disciplina che trasmette valori fondamentali come impegno, determinazione, rispetto delle regole e spirito di sacrificio. Ringrazio Rosanna Conti Cavini, la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini e tutti coloro che, con professionalità e passione, rendono possibile un evento che contribuisce a promuovere l’immagine di Grosseto nel panorama sportivo nazionale”.

Sport, spettacolo e intrattenimento quindi, per uno show messo in piedi dall’organizzazione RCC Boxe. Per la promoter internazionale ci sono oltre quaranta anni di storia pugilistica di altissimo livello, da mettere al servizio di un evento creato “in casa”, appositamente per il pubblico grossetano. “Il tradizionale appuntamento si rinnova – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – e siamo orgogliosi perché si svolge nella nostra città, come avrebbe voluto mio marito Umberto che ha sempre portato il nome di Grosseto in giro per il mondo. Saremo presenti in una bellissima piazza cittadina, con una lunga tradizione di storia, per una avvincente serata di sport”. “Il ring di Grosseto si merita un grande match – spiega Monia Cavini, manager di Acatullo –. Francesco arriva all’appuntamento con un ottimo percorso intrapreso nell’ultimo anno e quindi siamo fiduciosi di conservare la cintura”.

Le operazioni di peso sono previste per il 2 luglio presso la Sala delle Statue del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, grazie alla disponibilità mostrata dal direttore Luca Giannini.

La serata del 3 luglio, in ogni caso, avrà un corposo sottoclou con ben quattro match professionistici. Tra i pesi massimi salirà sul ring Eduardo Giustini in un incontro di preparazione al titolo europeo in programma a metà ottobre in Germania. Nei supermedi toccherà a Matteo Giovannini, che vanta cinque vittorie e una sconfitta, mentre tra i pesi leggeri sarà impegnato Matteo Impieri, reduce da sette successi e ancora imbattuto. Curiosità nei superpiuma per il nuovo acquisto della scuderia RCC Boxe, ovvero Yeiler Vasquez Ramirez che si presenterà al pubblico grossetano con dieci vittorie ottenute in dodici match professionistici.

Ad aprire la serata ci saranno gli incontri di Gym Boxe, con i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini allenati da Camilla Carnicelli.

“C’è grande attesa per questo evento – conclude Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana – perché ancora una volta siamo riusciti ad allestire una riunione di alto profilo. Il main event, con il titolo italiano, dà lustro all’intera città, ma anche il sottoclou professionistico è di assoluto livello”.

Non solo sport e non solo pugilato, infine, perché la piazza cittadina sarà animata anche dall’esibizione della scuola di ballo Lady Francesca, che avrà il compito di impreziosire l’evento.