GROSSETO – Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Leoncavallo, a Grosseto. È successo intorno alle 12.37, quando per cause ancora da accertare un’auto è rimasta coinvolta nel sinistro.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha inviato l’automedica e la Croce rossa di Grosseto. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Grosseto.

Presenti anche le forze dell’ordine, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, e i vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza dell’area.