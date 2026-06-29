GROSSETO. Con il sole cocente, anche i rider continuano a lavorare senza tutele e indennizzi.

È di alcuni giorni fa la notizia di una caduta dalla bici di un giovane straniero, rider in una di quelle note aziende che si occupano di far recapitare a casa da questi poveri Cristi degli smashburger ed altro cibo. Persone, come ha dichiarato uno di loro, costrette a pedalare, perché “…se non pedalo non guadagno!”.

Ecco così che, nonostante le ordinanze che vietano nei giorni di caldo intenso lo svolgimento di attività lavorative all’aperto dalle 12,30 alle 16, il provvedimento nel loro caso è ignorato e disatteso. Un provvedimento che peraltro è valido anche per chi usa biciclette e moto.

Esiste una apposita piattaforma che si occupa di indagare gli impatti della crisi climatica sulla salute e sulla produttività dei lavoratori. Da questa, la stima dello stress termico reale a cui è esposta una persona, stima che tiene conto anche dello sforzo fisico, della acclimatazione e dell’abbigliamento.

Se questa piattaforma diviene rossa, ciò significa che vi è un rischio elevato e scatta allora il divieto di svolgere attività all’aperto. Ciò nonostante, per i lavoratori del food delivery, fermarsi non è facile! Anche quando il cielo è rovente e promette tempesta, sono in strada perché, dichiara uno di loro: “…se non lavori tante ore, guadagni poco e dunque non posso fermarmi per il caldo!”.

La verità è che, più delle ondate di calore, ciò che li preoccupa maggiormente è rimanere visibile all’algoritmo e ricevere l’assegnazione delle consegne. C’è infatti il pericolo delle penalizzazioni della piattaforma, i richiami per le soste momentanee, i giudizi negativi che porteranno a decidere se riceverà o no un compenso.

Esisterebbero infatti degli algoritmi punitivi ed inoltre l’inquadramento contrattuale di questi soggetti come lavoratori autonomi renderebbe, nei loro confronti, inapplicabili ed inefficaci le esistenti ordinanze di divieto. “Restare in strada sotto il sole” apparirebbe dunque come una loro decisione.

Alle ondate di calore si aggiungono poi furti di bici, furti di scooter, incidenti ed aggressioni. Non mancano neppure violenze in fase di consegna, da parte di clienti, con pestaggi, sputi in faccia e minacce.

Ci sono varie inchieste in atto, i Sindacati se ne stanno occupando, anche perché nei confronti di questi lavoratori sembra non esista nessuna cassa integrazione e indennizzo.

C’è da chiedersi se cambierà qualche cosa nei loro confronti. Speriamo proprio di sì, anche se, come recita un noto adagio, “chi visse sperando…”, non è che alla fine ebbe poi delle grandi soddisfazioni!