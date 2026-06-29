GROSSETO – “L’Amministrazione comunale respinge con fermezza le accuse mosse dal Partito Democratico e da Grosseto Città Aperta in merito alla deliberazione della Giunta del 25 giugno scorso, con la quale è stato conferito ai dirigenti comunali l’incarico di avviare l’istruttoria finalizzata a individuare le possibili aree idonee ad ospitare il futuro polo fieristico. Si tratta di un atto amministrativo doveroso, strettamente collegato alla pianificazione urbanistica della città e al futuro del sistema fieristico. Colpisce, invece, come le opposizioni continuino a confondere i ruoli istituzionali e societari, attribuendo al Comune responsabilità che, per legge e per statuto, appartengono ad altri organi”. A dirlo sono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Società partecipate Fabrizio Rossi dopo le critiche dei due gruppi di opposizione.

“Grosseto Fiere è una società dotata di una propria struttura governativa – proseguono -. La gestione ordinaria e straordinaria della società, così come le decisioni riguardanti il patrimonio sociale e il cespite del Madonnino, competono al Consiglio di amministrazione, guidato dal presidente e composto dai rappresentanti espressi dai soci della società, fra cui Camera di Commercio, associazioni di categoria e mondo produttivo.

È il Consiglio di amministrazione l’organo che amministra la società e assume le decisioni gestionali previste dallo statuto. L’assemblea dei soci, invece, è chiamata a prendere atto o a esprimersi esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dallo statuto societario. Il Comune di Grosseto partecipa all’assemblea nella sua qualità di socio, ma non esercita funzioni gestionali e non può sostituirsi agli organi amministrativi della società”.

“Le opposizioni contestano il presunto mancato svolgimento di un ulteriore confronto in commissione consiliare prima dell’assemblea dei soci – proseguono sindaco e assessore -. Una critica che appare del tutto strumentale e priva di fondamento, soprattutto considerando che nella commissione dell’8 giugno il presidente e il direttore di Grosseto Fiere avevano già illustrato con chiarezza il percorso intrapreso e le competenze attribuite ai diversi organi.

Evidentemente qualcuno ha preferito ignorare quanto spiegato oppure dimostra di non conoscere le più elementari norme statutarie che disciplinano il funzionamento della società”.

“È bene ricordare anche la composizione societaria – vanno avanti -. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno detiene oltre il 47% delle quote, la Provincia di Grosseto circa il 15%, mentre il Comune partecipa con il 16,1%. A questi si aggiungono le associazioni di categoria, gli istituti di credito, oltre ad ulteriori soci con quote minoritarie.

Sorgono quindi spontanee alcune domande: perché le critiche vengono rivolte esclusivamente al Comune, quando il socio di maggioranza è la Camera di Commercio e quando la gestione della società è affidata al Consiglio di amministrazione? Perché non vengono chiamati in causa gli altri soci? Perché non viene ricordato che proprio il Comune è stato, negli anni, l’unico ente ad aver garantito concretamente sostegno economico, amministrativo e istituzionale a Grosseto Fiere ogni volta che si è reso necessario, mentre altri soci, pur detenendo quote anche superiori, non hanno assicurato analogo supporto?

Risulta altrettanto significativo il silenzio delle opposizioni sul ruolo svolto dalle associazioni di categoria e dagli istituti bancari presenti nella compagine sociale, così come sul fatto che lo statuto attribuisce al Consiglio di amministrazione pieni poteri in ordine alla gestione del patrimonio societario, compresa la vicenda relativa al Madonnino. È quindi evidente che le accuse rivolte al Comune rispondano esclusivamente ad una logica di contrapposizione politica, ignorando volutamente il reale funzionamento della società, la distribuzione delle responsabilità e il quadro statutario che disciplina Grosseto Fiere”.

“L’Amministrazione comunale sta facendo ciò che un ente responsabile deve fare: guardare al futuro. In vista dell’adozione del nuovo Piano operativo, il Comune sta lavorando all’individuazione di una nuova localizzazione per il polo fieristico, con l’obiettivo di garantire prospettive di sviluppo all’attività e contribuire alla risoluzione delle criticità che da anni ne condizionano il percorso – affermano Vivarelli Colonna e Rossi -. Leggiamo dichiarazioni che attribuiscono al Comune responsabilità che, francamente, respingiamo al mittente. Il Comune di Grosseto partecipa a Grosseto Fiere nella veste di socio e, come tale, rispetta il ruolo e le competenze degli organi societari previsti dallo statuto. La gestione amministrativa della società, le decisioni operative e quelle riguardanti il patrimonio spettano al Consiglio di amministrazione e non ai singoli soci”.

“Ancor più strumentale appare la richiesta di un ulteriore tavolo di confronto su questioni già affrontate in commissione consiliare e illustrate dal presidente della società, il quale aveva spiegato con chiarezza i passaggi previsti dallo statuto – concludono -. Noi continuiamo a fare ciò che compete al Comune: pianificare il futuro della città nell’ambito del nuovo Piano operativo. È questa la sede naturale nella quale il Comune esercita le proprie competenze, offrendo una prospettiva concreta di sviluppo a Grosseto Fiere, nel pieno rispetto dell’autonomia gestionale della società e delle competenze dei suoi organi amministrativi”.