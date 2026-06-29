DICOMANO – Momenti di apprensione nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Firenze – Borgo San Lorenzo, dove un convoglio del Regionale è stato interessato da un guasto in corrispondenza di un ponte ferroviario, nel comune di Dicomano. Sei ruote del treno sono uscite da un binario, facendo scattare le verifiche sulle condizioni di sicurezza dei passeggeri a bordo.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 16.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve, lungo il tracciato della linea Firenze – Borgo San Lorenzo via Pontassieve.

Sono state inviate due squadre, una delle quali poi fatta rientrare, insieme al funzionario della sede centrale per il coordinamento delle operazioni. A scopo precauzionale è stato richiesto anche il supporto di equipaggi sanitari.

Passeggeri evacuati, nessun ferito

All’arrivo dei soccorsi tutti i passeggeri erano già stati evacuati dal personale di Trenitalia: nessuno è rimasto ferito. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e di Rfi per ricostruire le cause dell’accaduto.