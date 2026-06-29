Foto di repertorio

FONTEBLANDA – È morto l’uomo che ieri era stato rianimato sulla spiaggia di Bengodi, a Fonteblanda, nel comune di Orbetello. L’uomo, 75 anni, era in acqua privo di sensi. Era stato a lungo rianimato da due operatori della Croce rossa fuori servizio che si trovavano sulla spiaggia per una giornata di riposo.

I due hanno tentato subito le manovre di rianimazione con l’aiuto di altri bagnanti. Sul posto sono giunti l’elisoccorso Pegaso e l’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello.

L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto. Purtroppo è deceduto in ospedale.

Si tratta del secondo decesso in spiaggia dall’inizio dell’estate. Sabato 27 a Morire sulla spiaggia di Marina di Grosseto era stato un anziano di 82 anni.