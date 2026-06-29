Il vessillo conferma la qualità ambientale della costa, il costante impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere servizi orientati alla sostenibilità e il riconoscimento del lavoro svolto dagli operatori del settore per garantire sicurezza, tutela del mare e valorizzazione delle spiagge.

«Felici di condividere con i nostri operatori balneari questo importante riconoscimento da ben 27 anni consecutivi – sottolinea la Sindaca Elena Nappi -, segno dell’ottimo lavoro di squadra che portiamo avanti e che ogni anno raggiunge livelli sempre più alti dal punto di vista della qualità dei servizi offerti e della sicurezza garantita ai nostri fruitori. Un esempio? Il nuovo piano di salvamento di Punta Ala che per la prima volta nella storia della nostra frazione si realizza a beneficio dei bagnanti che frequentano queste meravigliose spiagge. Non ci adagiamo sugli allori ma continuiamo a lavorare per migliorare tutti gli aspetti della nostra comunità che fanno bene a residenti e turisti».

«Il Consorzio ‘Il Cormorano’ – afferma il presidente Edoardo Brusco – che riunisce la grande maggioranza dei concessionari demaniali marittimi di Castiglione della Pescaia è naturalmente soddisfatto del risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale e di poter contribuire affinché il nostro territorio continui a fregiarsi della Bandiera Blu. Da anni sulle spiagge di Castiglione della Pescaia è attivo il progetto Mare Sicuro, che garantisce, in modo organizzato e capillare, la sicurezza della balneazione per i turisti che usufruiscono degli arenili in concessione demaniale e delle spiagge libere, nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Marittima e dell’ordinanza comunale. Quest’anno, inoltre, è stato formalizzato un accordo di collaborazione tra Comune, Sei Toscana e operatori del settore, grazie al quale gli stabilimenti balneari sosterranno economicamente la pulizia delle spiagge con un servizio dedicato alla raccolta del materiale spiaggiato durante il periodo estivo, secondo modalità operative condivise».

«La conferma, anche quest’anno, della Bandiera Blu – dichiara Elettra Fedi, titolare di Casetta Civinini – mi rende orgogliosa di essere parte della comunità di Castiglione della Pescaia. Per gli imprenditori che, come me, hanno scelto di investire in questo territorio fantastico, questo riconoscimento rappresenta una conferma del valore e dell’attenzione che il territorio dedica alla qualità e alla sostenibilità. Casetta Civinini è un esempio di ambiente incontaminato, immerso nella pineta di Punta Ala, con la sua colonia di Posidonia che rende l’acqua cristallina ed a pochi chilometri da Cala violina, patrimonio dell’Unesco. Grazie a un’Amministrazione così lungimirante possiamo offrire servizi al top: green beach, bau beach, matrimoni in spiaggia, ciclovia tirrenica. La sostenibilità è la forza del turismo attuale e di quello futuro».