SEMPRONIANO. Dal 4 al 10 luglio la frazione di Catabbio ospiterà il primo Campus antimafia della provincia di Grosseto, promosso dall’associazione Sentinelle di Nonno Nino, diramazione della Fondazione Caponnetto, con il patrocinio dell’associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione e del Comune di Gavorrano.

Per sette giorni quindici ragazzi provenienti da diverse realtà della Toscana parteciperanno a un’esperienza residenziale dedicata ai temi della legalità e del contrasto alle organizzazioni criminali. Tra gli argomenti al centro degli incontri ci saranno le infiltrazioni mafiose in Toscana, il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e il fenomeno del caporalato, considerato uno dei reati spia della presenza mafiosa.

La scelta di Catabbio non è casuale. Nella frazione del comune di Semproniano si trovano infatti quaranta villette confiscate alla mafia siciliana circa otto anni fa. Dieci sono state assegnate al Comune di Semproniano, mentre venti ospitano, su iniziativa della Prefettura di Grosseto, cittadini ucraini fuggiti dalla guerra.

«La scelta della piccola frazione di Catabbio deriva proprio dalla presenza di quaranta villette confiscate alla mafia siciliana – spiega Massimo Borghi, assessore alla Legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore regionale per la Toscana di Avviso Pubblico –. Si tratta di un luogo simbolico, dove i ragazzi potranno confrontarsi concretamente con il tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati e approfondire fenomeni come le infiltrazioni mafiose in Toscana e il caporalato».

Nel corso della settimana sono previsti incontri con amministratori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. «Parteciperò personalmente al campus insieme a decine di visitatori che si alterneranno nei sette giorni di attività – aggiunge Borghi – per parlare con i ragazzi e confrontarsi sui temi della legalità e del contrasto alle mafie».

Proprio alla vigilia dell’iniziativa è arrivata però una notizia che ha suscitato preoccupazione tra gli organizzatori. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avrebbe infatti avviato la procedura per la vendita di due delle quaranta villette di Catabbio, con un prezzo base di 35 mila euro ciascuna.

«Come Avviso Pubblico Toscana chiediamo alla Regione Toscana, a tutte le istituzioni e ai parlamentari di mobilitarsi affinché il bando venga prima sospeso e poi ritirato – afferma Borghi –. La messa in vendita dei beni confiscati rappresenta il sistema attraverso il quale le mafie rischiano di tornare in possesso del patrimonio che era stato loro sottratto. Per questo riteniamo fondamentale che quei beni continuino ad avere una destinazione pubblica e sociale, nel rispetto dello spirito della legge».