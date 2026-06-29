CASTEL DEL PIANO – Nuova sede per la Cisl a Castel del Piano. Da mercoledì 1° luglio, l’organizzazione sindacale sarà attiva negli uffici di piazza Rosa Tiberi Guarnieri Carducci 2, dove i cittadini potranno ricevere consulenza e fruire dei servizi di Caf e Patronato.

La sede Cisl di Castel del Piano è aperta lunedì, martedì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 12.30, e martedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

Il servizio di Patronato Inas sarà attivo lunedì e martedì mattina e giovedì pomeriggio, mentre il Caf è aperto ogni martedì pomeriggio e ogni venerdì mattina.

“La presenza sui territori è fondamentale per la nostra organizzazione sindacale – dice Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – non solo perché garantisce la possibilità di fruire di servizi che, in una provincia vasta come la nostra, sono importantissimi anche nelle aree interne, ma perché rappresenta un presidio di ascolto e assistenza per i lavoratori. Nei nostri nuovi uffici, che si trasferiranno da via dell’Opera a piazza Tiberi Guarnieri Carducci dall’inizio del mese, sarà possibile anche incontrare segretari e addetti delle varie federazioni, proprio con l’obiettivo di facilitare chiunque abbia bisogno di informazioni e assistenza”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 956683 o visitare il sito https://cisl.grosseto.it/