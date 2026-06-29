CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trionfo della squadra femminile dell’Asd Palio Marinaro Castiglione della Pescaia alla Gara Nazionale Gozzo organizzata dall’ASD Club Sportivo Urania, evento dedicato al canottaggio a sedile fisso, nelle acque di Vernazzola. Le senior toscane si sono imposte su due imbarcazioni di rilievo: le campionesse italiane in carica dell’ASD Urania e l’equipaggio del Sestri Ponente. Condizioni meteo caratterizzate da caldo intenso, mare piatto e una leggera onda di scirocco.

​La partenza ha visto un sostanziale equilibrio, con tutti e tre gli equipaggi appaiati per l’intera durata della prima vasca. La svolta della gara è avvenuta in corrispondenza della prima boa: l’imbarcazione dell’Urania ha riscontrato un problema tecnico durante la manovra, mentre la timoniera del Castiglione, Martina Venturi, ha eseguito una virata ottimale.

​Grazie a questo frangente, a partire dalla seconda vasca il Castiglione ha iniziato a distanziare le avversarie, capitalizzando il ritmo impresso dal primo remo di Costanza Todini e la spinta costante di Elisa Loffredo, Sara Roggiolani e Viola Fioravanti.

​Momento di tensione nella fase centrale della sfida: in uscita dalla seconda virata si è verificato un contatto di remi tra l’imbarcazione di Castiglione e quella dell’Urania; l’equipaggio castiglionese è comunque riuscito a mantenere la stabilità e a rilanciare l’azione.

​Dopo una terza virata eseguita senza sbavature, Castiglione della Pescaia ha incrementato il vantaggio nella frazione finale, tagliando il traguardo in solitaria.

Questa la formazione dell’Asd Palio Marinaro Castiglione della Pescaia: timoniere Martina Venturi, 1° remo Costanza Todini, 2° remo Elisa Loffredo, 3° remo Sara Roggiolani e 4° remo Viola Fioravanti.