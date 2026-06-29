CASTEL DEL PIANO – Un camion dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, nel primo pomeriggio, ha travolto la pedana esterna del ristorante Kruger, a Castel del Piano.

È successo intorno alle 14.15 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni l’autista del mezzo si sarebbe sentito male, perdendo il controllo del camion. Divelti tavoli e sedie.

Fortunatamente, al momento dell’impatto, nel gazebo del locale non stava mangiando nessuno: una coincidenza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area e per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. i pompieri sono ancora al lavoro.