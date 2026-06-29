ROCCASTRADA – Ci sono giornate in cui le parole sembrano non bastare. La vita, ogni giorno, ci mette davanti a momenti di gioia e ad altri di profondo dolore. Entusiasmi e drammi si alternano ricordandoci quanto sia prezioso ogni istante che trascorriamo su questa terra e quanto valore abbia il tempo che scegliamo di dedicare agli altri. Oggi la grande famiglia dell’Avis è in lutto per la scomparsa di Mauro Ferrari, consigliere e storico volontario dell’Avis Comunale di Roccastrada, donatore generoso e instancabile punto di riferimento dell’associazione, nonché marito della presidente dell’Avis di Roccastrada, Donata Sottani.

Con Mauro se ne va una persona che ha saputo fare del servizio agli altri uno stile di vita. Le sue donazioni hanno contribuito, nel corso degli anni, a salvare tante vite umane, testimoniando concretamente il significato più autentico della solidarietà. Purtroppo, questa volta, nessuno è riuscito a salvare la sua. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la grande bontà, la disponibilità, il carattere schietto e sincero.

Era una di quelle persone che non amavano mettersi in mostra, ma che sapevano farsi apprezzare con i fatti, con la semplicità dei gesti quotidiani, con l’onestà e il rispetto verso tutti. Un uomo profondamente legato alla sua famiglia, all’Avis e ai valori del volontariato. Oggi abbiamo perso un donatore, un consigliere, un padre e un marito. Ma soprattutto abbiamo perso una persona per bene. Mauro ha rappresentato con discrezione e umiltà i valori più autentici dell’Avis, dimostrando che il dono non è soltanto un gesto, ma un modo di vivere. La sua disponibilità e il suo sorriso rimarranno nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il pensiero dell’intera Avis Provinciale va in questo momento di immenso dolore alla moglie Donata, alla figlia e a tutti i familiari. A lei e alla figlia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Avis Provinciale. Sappiamo che in momenti come questi nessuna parola può alleviare il dolore di una perdita così grande. Possiamo però assicurarvi che la famiglia Avis sarà sempre al loro fianco, pronta a sostenerle con l’affetto, la vicinanza e l’abbraccio di una comunità che non dimenticherà mai Mauro e il suo esempio. Il suo ricordo continuerà a vivere in ogni donazione, in ogni gesto di solidarietà e in ogni volontario che sceglierà di mettere il bene delle persone avanti al proprio. Perché chi ha donato tanto agli altri non smette mai davvero di vivere. Continua a farlo nel bene che ha seminato e nelle persone che ne custodiranno la memoria.