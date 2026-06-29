Foto di repertorio

GROSSETO – I migliori interpreti dell’Atletica paralimpica italiana tornano a sfidarsi nel fine settimana del 4 e 5 luglio ai Campionati Italiani Assoluti in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, storico impianto già teatro di grandi appuntamenti nazionali e internazionali come i Campionati Europei del 2016. Lo stadio toscano per l’occasione accoglierà 219 atleti in rappresentanza di 59 società provenienti da tutta la penisola, più 49 atleti stranieri (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Tra i nomi più attesi c’è il bicampione del mondo Marco Cicchetti (GSPD / Sempione 82), che in terra toscana sarà impegnato sui 200 e nel salto in lungo T44, disciplina nella quale a maggio ha riscritto il primato europeo infrangendo per la prima volta la barriera dei 7 metri.

Doppio appuntamento su 100 e 200 T64 per il bronzo mondiale Francesco Loragno (Fiamme Azzurre), fresco di primato personale in entrambe le prove, e per Fabio Bottazzini (GSPD). Sulle stesse distanze saranno in gara anche Emanuele Di Marino (GSPD) nella categoria T44 e Saliou Diane (Omero Bergamo) fra gli atleti T12.

Al via dei 200 e 400 il neoprimatista italiano T38 Ange Bertin Poggiani (ILoveRun Athletic Terni) e il finalista iridato T47 Riccardo Bagaini (GSPD / Sempione 82). Sul giro di pista, curiosità anche per Makhoudia Mbengue (Omero Bergamo) e Niccolò Pirosu (Fiamme Azzurre), in gara tra gli atleti T12.

Carlo Fabio Marcello Calcagni (Keep Fit) torna tra le corsie dopo aver riscritto due primati mondiali al Grand Prix di Nottwil nel mese di maggio, rincorrendo il titolo sui 100, 200 e 400 T72. Triplice impegno anche per Davide Bartolo Morana (Sempione 82), che sarà al via dei 100, 200 e 400 T62 e per Nicholas Zani (Sempione 82), iscritto sulle tre distanze T33.

Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa – Anthropos) affronta il primo 1500 della stagione, forte dei confortanti risultati fatti registrare sugli 800 nelle ultime settimane.

Attesa per il ritorno in gara della primatista mondiale e campionessa iridata dei 100 T63 Ambra Sabatini (Fiamme Gialle), atleta di casa che allo Zecchini sarà impegnata non solo tra le corsie ma anche nel lungo, di cui ha da poco riscritto il proprio personale di 5,16. Le Azzurre Giuliana Chiara Filippi (GSPD) e Arjola Dedaj (Anthropos) lotteranno per il titolo sui 100, 200 e salto in lungo rispettivamente nelle categorie T64 e T11. La primatista italiana Valentina Petrillo (Omero Bergamo) sarà in pista nei 100, 200 e 400 T12, mentre Laura Morato (Sempione 82) affronterà le tre distanze per la categoria T54. Nel salto in lungo T12 torna invece in pedana la finalista mondiale Antonella Inga (Freemoving), pronta a contendersi il titolo nazionale.

Le pedane vedranno nuovamente protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi dell’atletica paralimpica italiana. Assunta Legnante (Anthropos), campionessa nel peso e argento nel disco agli ultimi Mondiali, sarà impegnata in tutte e tre le prove dei lanci F11. Al maschile attesa per Oney Tapia (Fiamme Azzurre), a Grosseto in pedana nel peso e nel disco F11 dopo gli incoraggianti risultati ottenuti in stagione. Di nuovo in gara anche il primatista mondiale e oro di Parigi 2024 Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos), in gara nel disco, peso e giavellotto F52. Completa il quadro dei lanciatori Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure), impegnato nel getto del peso e nel lancio del disco F64.

Osservati speciali gli atleti del Club Azzurro Giovanile. In particolare, occhi puntati sul fresco pluriprimatista italiano Edoardo Cavallero (Sempione 82), impegnato nei 200 e 400 T37, e sulla compagna di società Alessia Friscia, al via dei 100 e 200 T47 dopo aver riscritto il record italiano dei 100 in occasione del Golden Gala Pietro Mennea.

Ephrem Bona (Omero Bergamo) sarà tra le corsie per i 100 e 200 T63, mentre Francesco Imperio (Nemo Cosenza) sarà impegnato sui 100 e il salto in lungo T64. Tra gli attesi sulla stessa pedana l’atleta delle Fiamme Oro Padova Riccardo Dalla Mana, poi in gara anche tra le corsie dei 100 e 200 T11 al fianco di Gabriele Pirola (Freemoving). In pista anche Davide Fiore (Lyceum Roma XIII) sui 100 e 200 T72 e Giorgia Fascetta (Pro Sesto Atletica Cernusco), al via dei 100 e dei 400 T12 reduce da una stagione di costanti progressi cronometrici.

Nei lanci, sarà impegnato il portacolori del CUS Brescia Matteo Chiarlone, per continuare il percorso di crescita messo in mostra durante la stagione nel disco, peso e giavellotto F13.

I Campionati Italiani di Grosseto rappresenteranno l’esordio a un Campionato Assoluto per l’ex schermidrice plurimedagliata Beatrice Vio Grandis, in gara sui 100 T62.

A precedere l’evento, è in programma la conferenza stampa di venerdì 3 luglio alle 11:30, nella Sala Consiliare del Comune di Grosseto. Interverranno autorità locali, rappresentanti della FISPES, gli atleti paralimpici Ambra Sabatini e Francesco Loragno, oltre ad altri protagonisti del mondo sportivo, istituzionale e rappresentanti delle realtà che sostengono le attività federali.

Un invito a tutta la cittadinanza da parte del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Grosseto Diego Montani: “Desidero rivolgere un invito sincero a tutti i cittadini a partecipare ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio presso lo Stadio Carlo Zecchini. Sarà un appuntamento di straordinario valore sportivo, umano e civile. Un’occasione per applaudire atleti che, con il loro impegno, il loro talento e la loro determinazione, rappresentano il significato più autentico dello sport: superare i propri limiti, ispirare gli altri e costruire una comunità più unita.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante manifestazione: Cristiana Artuso, Adriano Buccelli, la FISPES, il Comitato Italiano Paralimpico, il Comune di Grosseto, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, l’Associazione Skeep e l’Atletica Grosseto Banca Tema.

Un ringraziamento speciale va però ai volontari, il vero valore aggiunto di questo evento. Sono loro, con il loro tempo, la loro disponibilità e il loro entusiasmo, a dimostrare come la solidarietà possa trasformarsi in accoglienza, inclusione e partecipazione concreta. Senza il loro contributo, tutto questo non sarebbe possibile”.

“Da Garante credo profondamente che il nostro compito – continua Montani – sia lavorare affinché ogni ambiente ed ogni evento siano realmente accessibili, perché l’accessibilità non è un beneficio riservato alle persone con disabilità: è un valore che migliora la qualità della vita di tutti, rende le città più accoglienti e costruisce una società più giusta e più umana. Invito tutti coloro che desiderano vivere questa straordinaria esperienza, anche come volontari, a contattare la segreteria organizzativa (Giulia 320 4638142, Samantha 338 8715922 e Cristiana 347 6362144). Vi aspetto sabato allo Stadio Carlo Zecchini per dare insieme il via a quella che sono certo sarà una grande festa dello sport, dell’inclusione e della partecipazione. Sarà un’occasione di grande arricchimento morale, sportivo e umano. Facciamo sentire agli atleti il calore della nostra città e dimostriamo, ancora una volta, che Grosseto sa essere una comunità capace di accogliere, sostenere e condividere i valori più belli dello sport”.