MARINA DI GROSSETO – Il pattinaggio di velocità italiano parla sempre più maremmano. In un weekend segnato da un caldo torrido e asfissiante, la giovane atleta Giulia Baricci ha firmato un’autentica impresa ai Campionati Italiani su pista delle categorie Allievi, Junior e Senior, andati in scena sull’anello di Bellusco, in provincia di Monza e della Brianza.

Il weekend tricolore di Giulia era già iniziato sotto ottimi auspici. Nella prima giornata di gare, l’atleta è riuscita a mettersi al collo una splendida medaglia di bronzo nel Giro Atleti Contrapposti, mancando il secondo gradino del podio davvero per una manciata di centesimi di secondo. Un risultato importante, che ha subito rotto il ghiaccio e confermato la competitività del gruppo dei maremmani su scala nazionale.

Il vero capolavoro, però, è arrivato nella prova più complicata. Schierata al via della 1000 metri, la gara sulla carta più ostica e tattica del programma, Baricci ha tirato fuori grinta e intelligenza: dopo una gestione di gara magistrale, in cui ha studiato le avversarie senza sprecare preziose energie, ha sferrato l’attacco decisivo che l’ha portata a tagliare il traguardo davanti a tutti. Un trionfo assoluto che la laurea ufficialmente Campionessa Italiana della categoria Allievi.

L’allenatrice Elena Sandroni si è detta estremamente soddisfatta e contenta per la prestazione della sua atleta, soprattutto per le difficili condizioni delle temperature con 40° all’ombra, capace di mantenere i nervi saldi e una forma fisica strepitosa nonostante il clima d’inferno.

Con la tappa di Bellusco cala ufficialmente il sipario sui Campionati Italiani su pista. Una stagione che ha regalato enormi gioie ai colori maremmani: prima di questo splendido picco raggiunto da Giulia Baricci, erano stati infatti gli atleti più giovani Alessandro Borracelli, Chiara Baricci e Jessica Tei a brillare in Sardegna, ottenendo ottimi piazzamenti e importantissimi risultati medagliati.

Da sottolineare anche l’inaspettata exploit dei baby atleti Giselle Marie Arezzini, Leonardo Guidoni e Gabriele Patrone, alla loro prima uscita ufficiale in una competizione nazionali e nel loro primo anno di categoria, portando risultati ai bordi della top ten su oltre 150 partecipanti.

I Pattinatori Maremmani spengono i riflettori sulla pista ma non si fermano qui: da adesso in poi la testa è già rivolta ai Campionati Italiani su strada, che si svolgeranno tra poche settimane, con l’obiettivo di continuare a stupire e a vincere.