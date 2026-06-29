CIVITELLA PAGANICO – Un albero è caduto sulla carreggiata della strada ex 223, nel comune di Civitella Paganico, impedendo il transito.

L’albero potrebbe essere stato abbattuto dal violento temporale che ha interessato la zona, ostruendo momentaneamente il transito.

«Sul posto sono attesi i vigili del fuoco, già allertati, che interverranno appena possibile per rimuovere la pianta e ripristinare la viabilità» afferma l’amministrazione comunaleA.

Raccomandata la massima prudenza

A lanciare l’allerta è la sindaca Alessandra Biondi, che invita gli automobilisti alla massima prudenza nel percorrere la viabilità comunale, e non soltanto quella. Episodi analoghi, infatti, potrebbero essersi verificati anche in altri punti del territorio e al momento non essere ancora segnalati.