GROSSETO – Abbandonato per 45 minuti sotto il sole a picco a Roma Termini poco dopo le 14. È quanto accaduto ieri, sabato 27 giugno, a un ragazzo ipovedente diretto a Grosseto. A denunciarlo è una residente grossetana che ha condiviso la propria testimonianza.

Abbandonato sotto al sole: cosa è successo

Fino Roma tutto bene. «Il ragazzo, che viaggiava da Teramo, si era spostato dalla stazione Roma Tiburtina a Termini con un taxi, e aveva per tempo regolarmente attivato il servizio Sala Blu, il servizio di assistenza per persone con disabilità – racconta la donna – Il personale quindi lo ha accompagnato fino alla fermata del bus sostitutivo a Roma Termini».

Poi, l’inizio dell’odissea. «Come gli altri viaggiatori anche il ragazzo era a conoscenza dei lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria che lo avrebbe portato a Grosseto – ricorda la donna – Per questo aveva raggiunto la fermata del bus sostitutivo. Soltanto che il bus non si è presentato all’orario prestabilito, la corsa è poi risultata soppressa senza che nessuno lo comunicasse, cosa che sarebbe ricapitata anche la giornata precedente».

A Roma ieri il termometro segnava 37°C, sotto al sole probabilmente se ne percepivano molti di più. «È rimasto fermo per 45 minuti sotto il sole, alle 14:15, su asfalto rovente. Alcune delle persone in attesa, cercando informazioni visto che i minuti passavano e non arrivavano notizie, hanno appreso che la corsa era saltata. Grazie a due altri passeggeri in attesa come lui, che lo hanno aiutato, ha cercato una soluzione alternativa ed è riuscito a raggiungere Civitavecchia con un treno. Siamo partiti e lo siamo andati a prendere là, per non farlo attendere oltre», racconta la donna.

«Situazione incresciosa. Ringrazio chi ha aiutato il ragazzo, spero non si verifichino altri casi simili»

«Se per un passeggero senza disabilità quello che si è verificato è un ulteriore disagio, per una persona ipovedente che pianifica il viaggio con anticipo attivando tutti i servizi disponibili, una corsa saltata senza preavviso non è uguale, è un rischio reale per la sicurezza», racconta la donna.

Chi viaggia con disabilità, infatti, può richiedere assistenza tramite Sala Blu con qualche ora di anticipo. Ma quando il servizio sostitutivo non si presenta, l’intera catena di assistenza è come se crollasse e chi ha più bisogno rischia di trovarsi abbandonato. «Voglio ringraziare le persone che lo hanno aiutato – conclude la donna – fortunatamente si è trovato vicino a persone di buon cuore. Sono sicura che se una comunicazione di soppressione corsa fosse arrivata per tempo, anche gli altri passeggeri non avrebbero aspettato in attesa di un bus che non arrivava mai. La situazione è stata davvero incresciosa. Mi auguro che altri casi simili non ricapitino e che le persone che hanno più bisogno si possano sentire davvero assistite e non abbandonate».