FOLLONICA – Un tuffo nel passato tra colori, motori scoppiettanti e tanta passione. Si è svolto questa mattina, domenica 28 giugno, il 17esimo Raduno Fiat 500 “Città di Follonica”, la giornata dedicata alle storiche utilitarie che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano.

Tante le vetture protagoniste, con equipaggi che avevano prenotato la propria presenza già da mesi. La partenza è stata data da via Amorotti, da dove le Cinquecento hanno preso il via lungo un percorso attraverso la città e il territorio circostante, pensato per valorizzare le bellezze della zona e farle conoscere ai partecipanti, arrivati da tutta la Toscana e in diversi casi anche da fuori regione.

L’evento è stato organizzato dal coordinamento di Follonica del Fiat 500 Club Italia, che ha lavorato a lungo affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi, con la consueta attenzione ai dettagli che da sempre caratterizza la manifestazione.

Per gli appassionati, i raduni delle Fiat 500 rappresentano un’occasione speciale: momenti di incontro e condivisione che permettono di ritrovarsi, stare in compagnia, stringere nuove amicizie e scoprire luoghi e territori sempre diversi.

Le mitiche Cinquecento, del resto, continuano a suscitare simpatia e ammirazione in persone di tutte le età. E così è stato anche oggi, con le vetture che hanno sfilato per le vie del centro attirando l’attenzione di residenti e turisti, in uno spettacolo capace di riportare tutti indietro nel tempo grazie al loro inconfondibile fascino.

Abbiamo seguito la giornata con gli scatti di Giorgio Paggetti.