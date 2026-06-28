Foto di repertorio

FONTEBLANDA – Un uomo di 75 anni è stato soccorso questa mattina sulla spiaggia di Bengodi, a Fonteblanda, nel comune di Orbetello. L’uomo è stato visto da due operatori Cri fuori servizio e trascinato fuori dall’acqua.

(Foto d’archivio)

I due hanno tentato subito le manovre di rianimazione con l’aiuto di altri bagnanti.

Sul posto sono giunti l’elisoccorso Pegaso e l’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello.

L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto.