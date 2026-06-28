GROSSETO – Un altro bellissimo argento tricolore per un giovane talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati Italiani Under 18 di atletica leggera. Il velocista Thomas Nencini ha strappato un secondo posto da applausi nei 400m, sulla pista di casa dello Stadio Carlo Zecchini (foto OnYourMarks). Nella seconda e conclusiva giornata dell’evento, è un metallo prezioso che riecheggia quello di Riccardo Rabai nei 5.000m di marcia.

Classe 2009, Nencini chiude in 47.66 una finale di altissimo livello che vedeva al via tutti i big italiani della stagione. Il crono del grossetano si inserisce addirittura all’ottava posizione delle liste continentali del 2026, dato che suggerisce che l’atleta allenato da Saveria Frate ha ottime possibilità di essere convocato per i Campionati Europei U18 in programma Rieti dal 16 al 19 luglio, convocazione che seguirebbe a quella ormai certa dello stesso Rabai.

Nella giornata conclusiva, Atletica Grosseto Banca Tema in pista anche con Filippo Bonucci che, dopo il quinto posto di ieri nelle siepi, chiude 18mo i 3.000m (8:57.57), poi il nuovo primato personale di Nicolas Nencini nei 110hs (14.72), mentre si chiude senza misura la gara di asta per Anselme Faragli.

Fra tre settimane, domenica 19 luglio alle 18.20, potrà andare alla ricerca della medaglia d’oro agli Europei Under 18 di Rieti. Un’Alessia Succo così, come quella vista nei 100 ostacoli ai Campionati Italiani U18 di Grosseto, ha tutte le carte in regola per dominare l’evento più atteso dell’anno per gli allievi, in casa e con la maglia azzurra addosso. L’ostacolista dell’Atletica Settimese è la protagonista assoluta della caldissima domenica tricolore allo stadio Zecchini in Toscana. Al terzo turno in appena quattro ore, con il termometro schizzato a 37 gradi, Succo sfoggia un sensazionale 12.94 in finale, con vento ininfluente, anzi lievemente contrario (-0.1), un risultato che intrinsecamente è pari se non addirittura superiore al suo recente primato europeo di Bressanone (12.86/+0.5 con ostacoli da 76 cm) considerato che a Grosseto si correvano anche batterie (13.30) e semifinali (13.24) in rapida successione. Ad abbracciare al traguardo la fuoriclasse piemontese è Sabina, la mascotte ufficiale di Rieti 2026, insieme al presidente FIDAL Stefano Mei, il primo a complimentarsi con la diciassettenne che ha già esordito in Diamond League al Golden Gala Pietro Mennea. Sul podio con lei anche Maitè Cappelletti (Cus Insubria Varese Como, 13.72) e Valeria Lo Voi (Battaglio Cus Torino, 13.77).

“Sono ormai più generazioni di fenomeni quelle che si susseguono su questa pista. L’atletica italiana sta crescendo esponenzialmente dopo le Olimpiadi di Tokyo, ora i ragazzi vanno in campo più volentieri, c’è meno tasso di abbandono e tutti ci provano” commenta il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, presente allo Stadio Carlo Zecchini durante tutto il weekend. “A Grosseto sono state delle vere e proprie prove generali in vista degli di Rieti, e in cui siamo curiosi di vedere come si comporteranno questi giovani, due anni fa ci è andata bene agli Europei che abbiamo ospitato in casa a Roma, e anche questa volta sono sicuro che ci divertiremo.