CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto di oggi fa parte dell’archivio della Mediateca digitale della Maremma e immortala l’arrivo di Ambrogio Fogar a Castiglione della Pescaia dopo il giro del mondo in barca a vela (1974).

La Mediateca digitale della Maremma è un progetto dell’associazione Kansassìti APS, attiva da anni nella promozione del cinema, delle arti visive e dei processi culturali come strumenti di rigenerazione sociale e territoriale. La Casa del Cinema nasce come uno spazio aperto, condiviso e partecipato, fondato sulla collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più delle foto che pubblichiamo, riconosce il luogo, si riconosce o riconosce qualcuno, può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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