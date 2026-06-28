Foto di repertorio

PISA – Tragico incidente stradale nella notte lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove una donna ha perso la vita.

L’allarme è scattato alle 4.03 nel tratto immediatamente successivo all’uscita di Lavoria, in direzione Livorno. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una motocicletta avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare un’autovettura.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la seconda persona che viaggiava sulla moto, una donna, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il conducente della moto è stato invece trasportato all’ospedale di Pisa per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono affidati i rilievi e la ricostruzione della dinamica del tragico sinistro.