Foto di repertorio

GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto sigla lo sweep contro il Camec Collecchio e si riscatta dopo due settimane molto complicate. Allo stadio Roberto Jannella i biancorossi dunque, guidati da Antonio Momi, vincono 6-5 in gara 1 e 6-4 in gara 2 e consolidano il terzo posto nel Girone B (foto d’archivio di Noemy Lettieri).

Un match complicato in gara uno, col Big Mat Bsc che sblocca solo nel quinto inning con i doppi di Caballero Sarmiento e Rizzi, per poi essere raggiunto nei due attacchi successivi (solo homer di Padilla e singolo di Trolli). Agli extrainning, il Collecchio vola sul 5-2 nell’undicesimo attacco con i singoli di Ordonez e Pasotto e la volata di sacrificio di Acerbi, ma i biancorossi prima accorciano lo svantaggio con il singolo di Sellaroli e il doppio di Caballero Sarmiento, poi Padilla concede la base per ball a Greene per il pareggio. Infine, Rizzi firma il walk off per i maremmani, chiudendo il match sul definitivo 6-5.

Partenza vigorosa del Collecchio in gara due, con doppio vantaggio al secondo inning, mentre nell’attacco successivo va sul 3-0 con il singolo di Acerbi. Il Big Mat Bsc Grosseto accorcia le distanze nel sesto inning grazie a un balk di Ordonez, mentre nel settimo pareggia con il doppio di Caballero Sarmiento. I biancorossi si aggiudicano di fatto il match nell’ottavo attacco grazie al doppio di Polonius, al singolo di Lopez Sayas e a un lancio pazzo.

GARA UNO

Successione punti

Camec Collecchio: 000 001 100 03

Big Mat Bsc Grosseto: 000 020 000 04

Battitori

Camec Collecchio: Alfieri 4 (1/5), Sanchez Rivas 6 (1/5), Ordonez Reyes 2 (2/3), Pasotto DH (1/5, DallaTurca 0/0), Daddi 3 (1/3, Grassani 0/0, Acerbi 0/1), Mantovani 8 (0/3), Trolli 7 (2/5), Pomponi 5 (0/3), Padilla Gamboa (1/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (1/6), Sellaroli 9 (2/5), Caballero Sarmiento 8 (3/6), Lopez Sayas 2 (0/4), Greene 4 (2/4), Rizzi DH (2/3), Di Persia 5 (0/3), Marucci 3 (1/4, Piccinelli 0/0), Severino Mooa 7 (0/5).

Lanciatori

Camec Collecchio: Carnevale (5.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Acerbi (5.0 IP, 2 H, 4 BB, 5 SO), Padilla Gamboa (L, 0.0 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 2 BB), Dallaturca (0.0 IP, 1 BB);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 SO), Sireus (W, 5.0 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 3 SO).

Arbitro capo: Luca Morini

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini

GARA DUE

Successione punti

Camec Collecchio: 021 000 001

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 23X

Battitori

Camec Collecchio: Alfieri 4 (0/5), Padilla Gamboa 9 (1/3), Ordonez Reyes DH (2/3), Pomponi 5 (0/4), Sorrentino 2 (0/1, Daddi 0/0), Acerbi 3 (1/3, Benetti 0/0, Grassani 0/1), Mantovani 8 (1/3, Pasotto 0/1), Trolli 7 (2/3), Sanchez Rivas (2/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (2/4), Sellaroli 9 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (2/4, Orlandini 0/0), Lopez Sayas 2 (2/4), Greene 4 (2/4), Rizzi DH (0/3), Di Persia 5 (1/4), Marucci 3 (1/4, Natale 0/0), Severino Moaa (1/3).

Lanciatori

Camec Collecchio: Gonzalez Valera (5.0 IP, 5 H, 1 BB, 4 SO), Moretti (0.2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER), Ordonez Reyes (0.2 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB), Benetti (L, 0.2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Sorrentino (0.2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 SO), Daddi (0.1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB);

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (3.0 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO), Virgadaula (W, 5.2 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Torres Lopez (S, 0.1 IP, 1 SO).